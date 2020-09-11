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11.09.2020 13:35
Рубрика: Власть

К учениям "Кавказ-2020" привлекут около 80 тысяч военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

Стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020" пройдет в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом в пятницу сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Минобороны: Учения "Кавказ-2020" не направлены против какой-либо страны

"Максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей на учении под единым оперативным командованием, попадающего под действие Венского документа 2011 года, составит до 12 900 военнослужащих", - заявил он на брифинге для иностранных военных атташе.

Фомин уточнил, что всего к учениям планируется привлечь около 80 тысяч человек - в том числе, соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также противовоздушной обороны, ВМФ, Росгвардии и МЧС. На различных этапах этих маневров будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. "Таким образом, численность привлекаемых войск, танков, боевых бронированных машин, артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, количество планируемых самолето-вылетов не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом", - подчеркнул замминистра обороны.

Он добавил, что практические действия войск и сил пройдут на полигонах Капустин Яр, Ашулук, Прудбой, Аданак, Раевский. А также на на наземных авиационных полигонах Арзгирский, Копанской и в акваториях Черного и Каспийского морей.

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