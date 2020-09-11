К учениям "Кавказ-2020" привлекут около 80 тысяч военнослужащих

Стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020" пройдет в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом в пятницу сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей на учении под единым оперативным командованием, попадающего под действие Венского документа 2011 года, составит до 12 900 военнослужащих", - заявил он на брифинге для иностранных военных атташе.

Фомин уточнил, что всего к учениям планируется привлечь около 80 тысяч человек - в том числе, соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также противовоздушной обороны, ВМФ, Росгвардии и МЧС. На различных этапах этих маневров будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. "Таким образом, численность привлекаемых войск, танков, боевых бронированных машин, артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, количество планируемых самолето-вылетов не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом", - подчеркнул замминистра обороны.

Он добавил, что практические действия войск и сил пройдут на полигонах Капустин Яр, Ашулук, Прудбой, Аданак, Раевский. А также на на наземных авиационных полигонах Арзгирский, Копанской и в акваториях Черного и Каспийского морей.