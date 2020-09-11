Как пандемия повлияла на рынок профессиональной оценки

О том, какие факторы за последний год оказали влияние на динамику оценочной сферы и ее развитие, а также о влиянии коронавируса на деятельность оценщиков рассказывает Кирилл Кулаков, первый заместитель генерального директора ООО "Центр независимой экспертизы собственности" (ЦНЭС), вице-президент СРО РАО, председатель Комитета по кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Национального объединения СРО оценщиков, д.э.н., профессор НИУ МГСУ, FRICS.

Расскажите, какие факторы за последние два года формировали спрос на услуги оценки, и какие направления работ, на примере вашей компании, были наиболее востребованными и популярными?

Кирилл Кулаков: Основные факторы в 2019 году оставались прежними - это требования законодательства, оптимизация налогообложения, определение стоимостного эквивалента сделок купли-продажи и аренды имущества, разрешение спорных ситуаций, в том числе в судебном порядке. У ЦНЭС, как у ведущей оценочной компании РФ, в 2019 году наиболее востребованной была работа по заказам различных государственных органов, крупнейших государственных корпораций и естественных монополий, в основном по оценке пакетов акций и имущественных комплексов для целей приватизации, слияния-поглощения, купли-продажи и аренды, а также управлению непрофильными активами. Для собственников коммерческой недвижимости и земельных участков превалировало оказание услуг по оспариванию кадастровой стоимости.

В 2020 году после начала пандемии, ситуация изменилась, прежде всего, для частного сектора экономики, заказы от которого на традиционные оценочные услуги резко сократились. Зато стали намного чаще востребованными комплексные медиативные, судебно-экспертные и оценочные услуги, способствующие разрешить арендные, кредитные, строительно-технические и другие споры.

Почему в прошлом году сохранился спрос на услуги оспаривания государственной кадастровой оценки (ГКО)? Сохраняется ли целесообразность оспаривания результатов ГКО сейчас, в 2020 году и почему?

Кирилл Кулаков: Актуальность этих услуг была крайне высокой в большинстве регионов России, поскольку последняя ГКО была проведена в течение 2018-2019 гг., в 65 субъектах РФ, результаты которой зачастую были завышены относительно уровня реальной рыночной стоимости. В 2020 году целесообразность оспаривания кадастровой стоимости сохраняется, поскольку результат этой процедуры распространяется на весь налоговый цикл. То есть с начала этого цикла (независимо от года начала оспаривания) и вплоть до утверждения результатов новой ГКО. Например, в Москве отменили осуществляемую ГКО-2020 и продлили минимум на один год срок действия результатов ГКО-2018, тем самым увеличив потенциальный эффект от их оспаривания.

Какова была степень готовности вашей компании к работе в условиях самоизоляции и карантина? Были ли случаи переноса выполнения проектов на более поздние сроки?

Кирилл Кулаков: ЦНЭС является крупной оценочной организацией, у которой уже давно все процессы оптимизированы с точки зрения внедрения различных CRM-систем, электронного документооборота и возможности удаленной работы. Поэтому с технической точки зрения никаких проблем с организацией работы в период карантина не было. Тем не менее, сотрудникам нужно было преодолеть некий психологический барьер, связанный с отсутствием традиционного взаимодействия и общения. Но специфика нашей работы позволила и к этому быстро адаптироваться.

Деятельность нашей компании не приостанавливалась ни на один день, частично функционировал офис, основная часть сотрудников работала в режиме самоизоляции дома. Практически все работы с нашей стороны выполнялись в срок. Единичные случаи переноса сроков были связаны с задержкой передачи исходных данных от заказчиков или невозможностью проведения осмотра объектов оценки.

Нужно отметить, что в условиях пандемии мы стали предлагать клиентам актуальный "антикризисный пакет" услуг. Например, по обоснованию снижения ставки арендной платы, урегулированию споров между банками и заемщиками по изменению стоимости объектов залога, а также между заказчиками и подрядчиками, особенно в сфере строительства, по вопросам экспертизы сроков и качества выполненных услуг и так далее. Все это позволило нашей организации сохранить в сложный период одновременно и трудовой коллектив и выручку.

По вашему мнению, как в итоге отразится карантинная изоляция на сфере оценки? Можно ли считать события весны 2020 года предпосылкой интенсивности внедрения новых технологий в оценку? Если да, то с чем такие технологии будут связаны?

Кирилл Кулаков: Пандемия, безусловно, существенно повлияла на рынок оценки, который является неотъемлемой частью экономики в целом. Резко сократилось число заказов на традиционные оценочные услуги (для кредитования, внесения в уставный капитал, купли-продажи), особенно от заказчиков из наиболее пострадавших отраслей. Это особенно проявилось при сопровождении бизнес-процессов организаций наиболее пострадавших отраслей - торговля, индустрия спорта и красоты, гостеприимство и отдых.

Приоритетом для заказчиков стало элементарное выживание, а не решение плановых или перспективных задач, для которых и требуются самые распространенные виды оценки: для кредитования, внесения в уставный капитал, аренды и купли-продажи. Поэтому у оценщиков стало кратно меньше традиционных заказов. Помимо этого пришлось организовывать дистанционную работу в условиях самоизоляции. Оценочные фирмы, которые оказались не готовы к этому, вынуждены были сокращать зарплату или сотрудников, а подчас даже освобождать офисы или переезжать в помещения меньшие по площади и арендной плате.

Но, любой кризис - это время возможностей, катализатор изменений и развития. К тому же, помимо кризиса, очень быстро развивается цифровизация экономики и внедрение искусственного интеллекта. Если оценщики не будут меняться и адекватно реагировать на новые потребности рынка, то в нынешнем виде профессия может скоро прекратить свое существование. Или трансформируется в очередной прогосударственный институт. Поэтому будущее оценки - за комплексными услугами, решающими реальные, а не только предписанные законом, проблемы бизнеса и населения, оказываемыми, в том числе, посредством современных информационно-коммуникационных технологий. Сейчас примером подобного рода услуг может служить оценка для ипотеки физических лиц, которая стала практически полностью автоматизированной и выполняется максимум в течение одного дня.

Как вы считаете, возможна ли трансформация оценочной среды под влиянием кризиса через слияния или объединения оценочных организаций?

Кирилл Кулаков: Да, и этот процесс сейчас только ускорится. Региональным организациям, а также фирмам с не столь диверсифицированными услугами и портфелем клиентов выжить будет непросто. К тому же в последнее время еще более активизировались процессы централизации и интеграции всей экономики, центры принятия решений по многим проектам и вопросам ушли из регионов. К слияниям подтолкнут и планируемые изменения оценочного законодательства - это новые требования по стажу и количеству оценщиков в штате при оценке государственной собственности. А также введение прямой ответственности фирм за результаты любой, а не только обязательной в силу закона, оценки, в том числе в виде возврата гонораров и компенсации всех убытков за некачественно оказанные услуги.

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