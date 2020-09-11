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11.09.2020 11:24
Рубрика: Экономика

Как пандемия повлияла на рынок профессиональной оценки

Интервью с Кириллом Кулаковым, первым заместителем генерального директора компании "Центр независимой экспертизы собственности" (ЦНЭС)
Согласно результатам очередного исследования рынка оценки, проведенного рейтинговым агентством RAEX, для представителей этой сферы профессиональных услуг последний год оказался не самым депрессивным. Суммарная выручка оценочных организаций, вошедших в список 100 крупнейших (см. сайт www.raex-a.ru), составила по итогам 2019 года 8 млрд рублей, увеличившись за год на 14%. По сравнению с двумя предыдущими периодам темп роста рынка оценки сейчас оказался не только наибольшим, но и значительно перекрыл инфляцию (4,3% за 2019 год): в 2018 году доходы участников рейтинга выросли на 6% (при инфляции 5,3%), а в 2017 году - всего на 2,4% (при инфляции 2,5%).
Кирилл Кулаков, первый заместителем генерального директора компании "Центр независимой экспертизы собственности" (ЦНЭС). Фото: ЦНЭС Кирилл Кулаков, первый заместителем генерального директора компании "Центр независимой экспертизы собственности" (ЦНЭС). Фото: ЦНЭС
Кирилл Кулаков, первый заместителем генерального директора компании "Центр независимой экспертизы собственности" (ЦНЭС). Фото: ЦНЭС

О том, какие факторы за последний год оказали влияние на динамику оценочной сферы и ее развитие, а также о влиянии коронавируса на деятельность оценщиков рассказывает Кирилл Кулаков, первый заместитель генерального директора ООО "Центр независимой экспертизы собственности" (ЦНЭС), вице-президент СРО РАО, председатель Комитета по кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Национального объединения СРО оценщиков, д.э.н., профессор НИУ МГСУ, FRICS.

Расскажите, какие факторы за последние два года формировали спрос на услуги оценки, и какие направления работ, на примере вашей компании, были наиболее востребованными и популярными?

Кирилл Кулаков: Основные факторы в 2019 году оставались прежними - это требования законодательства, оптимизация налогообложения, определение стоимостного эквивалента сделок купли-продажи и аренды имущества, разрешение спорных ситуаций, в том числе в судебном порядке. У ЦНЭС, как у ведущей оценочной компании РФ, в 2019 году наиболее востребованной была работа по заказам различных государственных органов, крупнейших государственных корпораций и естественных монополий, в основном по оценке пакетов акций и имущественных комплексов для целей приватизации, слияния-поглощения, купли-продажи и аренды, а также управлению непрофильными активами. Для собственников коммерческой недвижимости и земельных участков превалировало оказание услуг по оспариванию кадастровой стоимости.

В 2020 году после начала пандемии, ситуация изменилась, прежде всего, для частного сектора экономики, заказы от которого на традиционные оценочные услуги резко сократились. Зато стали намного чаще востребованными комплексные медиативные, судебно-экспертные и оценочные услуги, способствующие разрешить арендные, кредитные, строительно-технические и другие споры.

Почему в прошлом году сохранился спрос на услуги оспаривания государственной кадастровой оценки (ГКО)? Сохраняется ли целесообразность оспаривания результатов ГКО сейчас, в 2020 году и почему?

Кирилл Кулаков: Актуальность этих услуг была крайне высокой в большинстве регионов России, поскольку последняя ГКО была проведена в течение 2018-2019 гг., в 65 субъектах РФ, результаты которой зачастую были завышены относительно уровня реальной рыночной стоимости. В 2020 году целесообразность оспаривания кадастровой стоимости сохраняется, поскольку результат этой процедуры распространяется на весь налоговый цикл. То есть с начала этого цикла (независимо от года начала оспаривания) и вплоть до утверждения результатов новой ГКО. Например, в Москве отменили осуществляемую ГКО-2020 и продлили минимум на один год срок действия результатов ГКО-2018, тем самым увеличив потенциальный эффект от их оспаривания.

Какова была степень готовности вашей компании к работе в условиях самоизоляции и карантина? Были ли случаи переноса выполнения проектов на более поздние сроки?

Кирилл Кулаков: ЦНЭС является крупной оценочной организацией, у которой уже давно все процессы оптимизированы с точки зрения внедрения различных CRM-систем, электронного документооборота и возможности удаленной работы. Поэтому с технической точки зрения никаких проблем с организацией работы в период карантина не было. Тем не менее, сотрудникам нужно было преодолеть некий психологический барьер, связанный с отсутствием традиционного взаимодействия и общения. Но специфика нашей работы позволила и к этому быстро адаптироваться.

Деятельность нашей компании не приостанавливалась ни на один день, частично функционировал офис, основная часть сотрудников работала в режиме самоизоляции дома. Практически все работы с нашей стороны выполнялись в срок. Единичные случаи переноса сроков были связаны с задержкой передачи исходных данных от заказчиков или невозможностью проведения осмотра объектов оценки.

Нужно отметить, что в условиях пандемии мы стали предлагать клиентам актуальный "антикризисный пакет" услуг. Например, по обоснованию снижения ставки арендной платы, урегулированию споров между банками и заемщиками по изменению стоимости объектов залога, а также между заказчиками и подрядчиками, особенно в сфере строительства, по вопросам экспертизы сроков и качества выполненных услуг и так далее. Все это позволило нашей организации сохранить в сложный период одновременно и трудовой коллектив и выручку.

По вашему мнению, как в итоге отразится карантинная изоляция на сфере оценки? Можно ли считать события весны 2020 года предпосылкой интенсивности внедрения новых технологий в оценку? Если да, то с чем такие технологии будут связаны?

Кирилл Кулаков: Пандемия, безусловно, существенно повлияла на рынок оценки, который является неотъемлемой частью экономики в целом. Резко сократилось число заказов на традиционные оценочные услуги (для кредитования, внесения в уставный капитал, купли-продажи), особенно от заказчиков из наиболее пострадавших отраслей. Это особенно проявилось при сопровождении бизнес-процессов организаций наиболее пострадавших отраслей - торговля, индустрия спорта и красоты, гостеприимство и отдых.

Приоритетом для заказчиков стало элементарное выживание, а не решение плановых или перспективных задач, для которых и требуются самые распространенные виды оценки: для кредитования, внесения в уставный капитал, аренды и купли-продажи. Поэтому у оценщиков стало кратно меньше традиционных заказов. Помимо этого пришлось организовывать дистанционную работу в условиях самоизоляции. Оценочные фирмы, которые оказались не готовы к этому, вынуждены были сокращать зарплату или сотрудников, а подчас даже освобождать офисы или переезжать в помещения меньшие по площади и арендной плате.

Но, любой кризис - это время возможностей, катализатор изменений и развития. К тому же, помимо кризиса, очень быстро развивается цифровизация экономики и внедрение искусственного интеллекта. Если оценщики не будут меняться и адекватно реагировать на новые потребности рынка, то в нынешнем виде профессия может скоро прекратить свое существование. Или трансформируется в очередной прогосударственный институт. Поэтому будущее оценки - за комплексными услугами, решающими реальные, а не только предписанные законом, проблемы бизнеса и населения, оказываемыми, в том числе, посредством современных информационно-коммуникационных технологий. Сейчас примером подобного рода услуг может служить оценка для ипотеки физических лиц, которая стала практически полностью автоматизированной и выполняется максимум в течение одного дня.

Как вы считаете, возможна ли трансформация оценочной среды под влиянием кризиса через слияния или объединения оценочных организаций?

Кирилл Кулаков: Да, и этот процесс сейчас только ускорится. Региональным организациям, а также фирмам с не столь диверсифицированными услугами и портфелем клиентов выжить будет непросто. К тому же в последнее время еще более активизировались процессы централизации и интеграции всей экономики, центры принятия решений по многим проектам и вопросам ушли из регионов. К слияниям подтолкнут и планируемые изменения оценочного законодательства - это новые требования по стажу и количеству оценщиков в штате при оценке государственной собственности. А также введение прямой ответственности фирм за результаты любой, а не только обязательной в силу закона, оценки, в том числе в виде возврата гонораров и компенсации всех убытков за некачественно оказанные услуги.

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