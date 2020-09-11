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11.09.2020 11:48
Рубрика: В мире

Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции

Текст: Владимир Шилов

Украинская сторона полностью прекратила подачу воды в Луганскую народную республику (ЛНР) с расположенной в районе Лисичанска Западной фильтровальной станции (ЗФС), передает РИА Новости.

Фото: Мария Орлова/ РГ
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В результате сокращена подача воды в десятке подконтрольных ЛНР населенных пунктах. Среди них города: Алчевск, Артемовск, Брянка, Кировск, Зоринск, Славяносербск, Стаханов, Первомайск и Перевальск. Сообщается, что жители близлежащих районов могут испытывать сложности с недостатком питьевой воды.

"Согласно уведомления КП "Попаснянский районный водоканал" (под контролем Киева), в связи с обесточением насосных станций ЗФС-1, ЗФС-2, ЗФС -3 - 10 сентября 2020 года до возобновления напряжения прекращена подача воды с территории Украины", - сообщили агентству в пресс-службе МЧС ЛНР.

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