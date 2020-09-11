Китайская международная ярмарка торговли услугами прошла с успехом

Кроме того, руководители провинциального уровня, крупные предприятия центрального подчинения и финансовые учреждения за время мероприятия подписали 240 соглашений. Все это - свидетельства большого потенциала и привлекательности китайского рынка.

Во-первых, у ярмарки есть важные особенности. Международные организации, посольства, зарубежные торговые палаты из 148 стран и регионов мира, а также 22 тысячи компаний, как отечественных, так и зарубежных, приняли активное участие в ней, как в реальном измерении, так и онлайн.

Во-вторых, ярмарка отвечает потребностям инновационного научно-технологического развития. Как стало известно, 63 предприятия и организации в ходе мероприятия показали свои самые последние достижения в сфере цифровой торговли, коммуникации и связи на основе технологии 5G, индустриального интернета, технологии блокчейн, "умного офиса" и т.д. Цифровая торговля лидирует в рейтинге соглашений. Это показало огромные перспективы смартизации экономического развития в будущем.

В-третьих, ярмарка продемонстрировала уверенность в экономическом росте и эффективное балансирование между противоэпидемической борьбой и развитием производства, что продолжает выполнять роль мотора глобальной экономики. Через эту платформу Китай показал всему миру свою уверенность в укреплении глобализации и мультилатерализма.

Фото: Медиакорпорация Китая

В четвертых, важно и то, что ярмарка показала возможности возрождения глобальной экономики. Как указал лидер КНР, "в будущем мощной силой мировой экономики станет открытое сотрудничество в сфере услуг".

Как второе в мире государство по величине импорта услуг, Китай непрерывно активизирует их развитие в мире. По данным Министерства коммерции КНР, с 2012 года торговля услугами ежегодно росла на 7.8 процента, что выше темпов роста глобальной экономики. По оценке заместителя генерального директора ВТО И Сяочжунь, Китай играет важную роль как мотор мировой экономики, глобальный рынок сбыта и потребления услуг.

Фото: Медиакорпорация Китая

Один из руководителей международной сети Deloitte в АТР Тьерри Делмарселе заявил : "Проведение Китайской международной ярмарки торговли услугами выразило решимость власти КНР продолжать расширение открытости своего рынка, совершенствовать условия торговли и развивать сферу услуг".

Цифровая платформа Китайской международной ярмарки торговли услугами-2020 - "облачная ярмарка" - продолжит работать для контактов китайских и мировых предпринимателей, которые предоставляют услуги круглый год.