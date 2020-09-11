Китайская международная ярмарка торговли услугами прошла с успехом

Новости

Тимошенко вылечилась от коронавируса 11:15
Россияне придумали имена для новой Lada 11:12
Умер ветеран "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов 11:00
Подводное вождение танков показали на видео 10:55
В Петербурге лжесотрудницы ПФР похитили у блокадницы миллион рублей 10:43
Уральского режиссера Илью Ротенберга госпитализировали в Великих Луках 10:28
Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой 10:26
Белорусский фильм "Жанин" получил приз на фестивале "Победили вместе" 10:12
В Крыму хирурги спасли от ампутации пациента с COVID-19 09:53
В Минобороны России оценили потенциал амфибии "Дрозд" 09:44
Небензя назвал срежиссированной акцией ситуацию с берлинским пациентом 09:40
В УрФУ синтезировали феррогели для доставки лекарства в поврежденную ткань 09:38
Врач рассказал об ограничениях при вакцинации от коронавируса 09:36
Мишустин установил для труднодоступных аэропортов поддержку из бюджета 09:22
В Петербурге штормовой ветер повредил 25 автомобилей 09:16
Турист погиб во время сплава в Горном Алтае 09:15
В Москве стартовало онлайн‑голосование в рамках муниципальных выборов 09:12
В Ростове ушел из жизни известный психотерапевт Михаил Литвак 09:11
Еще 1256 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:10
В Бундестаге призвали власти ФРГ не останавливать "Северный поток-2" 09:09
В Иркутской области открылись 1927 избирательных участков 09:07
Меняются правила закупок иностранных товаров для нацпроектов 09:05
БЕЛАЗ отправил 220-тонные тяжеловесы в Белгородскую область 09:00
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за циклона 08:59
В Роскачестве сообщили о росте экспорта вина из России 08:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
11.09.2020 11:16

Китайская международная ярмарка торговли услугами прошла с успехом

9 сентября в Пекине закрылась Китайская международная ярмарка торговли услугами 2020 CIFTIS. В качестве первого крупномасштабного международного мероприятия торгово-экономического значения с начала пандемии COVID-19, 6-дневная ярмарка получила множество позитивных оценок и предложила 99 инновационных проектов, пишет информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

Кроме того, руководители провинциального уровня, крупные предприятия центрального подчинения и финансовые учреждения за время мероприятия подписали 240 соглашений. Все это - свидетельства большого потенциала и привлекательности китайского рынка.

Во-первых, у ярмарки есть важные особенности. Международные организации, посольства, зарубежные торговые палаты из 148 стран и регионов мира, а также 22 тысячи компаний, как отечественных, так и зарубежных, приняли активное участие в ней, как в реальном измерении, так и онлайн.

Во-вторых, ярмарка отвечает потребностям инновационного научно-технологического развития. Как стало известно, 63 предприятия и организации в ходе мероприятия показали свои самые последние достижения в сфере цифровой торговли, коммуникации и связи на основе технологии 5G, индустриального интернета, технологии блокчейн, "умного офиса" и т.д. Цифровая торговля лидирует в рейтинге соглашений. Это показало огромные перспективы смартизации экономического развития в будущем.

В-третьих, ярмарка продемонстрировала уверенность в экономическом росте и эффективное балансирование между противоэпидемической борьбой и развитием производства, что продолжает выполнять роль мотора глобальной экономики. Через эту платформу Китай показал всему миру свою уверенность в укреплении глобализации и мультилатерализма.

Фото: Медиакорпорация Китая

В четвертых, важно и то, что ярмарка показала возможности возрождения глобальной экономики. Как указал лидер КНР, "в будущем мощной силой мировой экономики станет открытое сотрудничество в сфере услуг".

Как второе в мире государство по величине импорта услуг, Китай непрерывно активизирует их развитие в мире. По данным Министерства коммерции КНР, с 2012 года торговля услугами ежегодно росла на 7.8 процента, что выше темпов роста глобальной экономики. По оценке заместителя генерального директора ВТО И Сяочжунь, Китай играет важную роль как мотор мировой экономики, глобальный рынок сбыта и потребления услуг.

Фото: Медиакорпорация Китая

Один из руководителей международной сети Deloitte в АТР Тьерри Делмарселе заявил : "Проведение Китайской международной ярмарки торговли услугами выразило решимость власти КНР продолжать расширение открытости своего рынка, совершенствовать условия торговли и развивать сферу услуг".

Цифровая платформа Китайской международной ярмарки торговли услугами-2020 - "облачная ярмарка" - продолжит работать для контактов китайских и мировых предпринимателей, которые предоставляют услуги круглый год.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Мишустин установил для труднодоступных аэропортов поддержку из бюджета
Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах
В Минтрансе предложили готовиться к бесплатному общественному транспорту
Российские ученые смогли обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19