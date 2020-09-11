Количество мест на парковках около домов начнут определять регионы

Регулирование отдельных нормативов градостроительного проектирования может быть передано регионам.

Такое предложение содержится в проекте плана по достижению национальных целей, который представил экспертному сообществу глава Минстроя Владимир Якушев на Всероссийской строительной конференции.

План, разработанный Минстроем, направлен на увеличение объемов строительства до 120 млн кв м в год и улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно.

Предлагается, в частности, передать регионам регулирование некоторых нормативов, связанных со строительством жилья.

Неправильно, когда, например, норматив парковочных мест в конкретном муниципалитете устанавливается на уровне федерального органа исполнительной власти, пояснил Якушев. При этом регионы должны регулировать нормативы, не допуская хаоса.

Не должно быть ситуаций, когда у дома на 300 квартир, у жителей которого 450 автомобилей, сделано всего 100 парковочных мест, и между жителями начинаются войны за то, кто поставит автомобиль на парковку на ночь. Регионы должны понимать свою ответственность, подчеркнул министр.