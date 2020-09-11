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11.09.2020 11:40
Рубрика: Культура

Кому бы вручил премию имени Корнея Чуковского правнук писателя

Текст: Татьяна Эсаулова
Дмитрий Дмитриевич Чуковский, правнук всеми любимого писателя - дедушки Корнея - выступил инициатором Премии в области детской литературы.
Корней Чуковский. Фото: Владимир Савостьянов/ТАСС Корней Чуковский. Фото: Владимир Савостьянов/ТАСС
Корней Чуковский. Фото: Владимир Савостьянов/ТАСС

Премия Правительства Москвы имени Корнея Чуковского, направленная на поддержку писателей, учреждена в 2020 году, а Организатором Конкурса на соискание премий, выступил Департамент культуры столицы. Более 300 заявок уже поступило на конкурс. Их приём продлится до 13 сентября. Длинный и Короткий списки Премии опубликуют в октябре; награждение победителей в семи номинациях состоится 27 ноября в "Зарядье", и каждый из них получит по одному миллиону рублей.

Фото: iStock
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Как будут выбирать лучших детских авторов и почему Корней Иванович - совсем "недетский" писатель, рассказывает Дмитрий Чуковский.

Как родилась идея литературной Премии имени вашего прадеда?

Дмитрий Чуковский: Премия существует уже 10 лет. Возглавлявший жюри Эдуард Успенский, гениально ориентирующийся в детской классике, считал, что Премия должна вручаться за весомый вклад того или иного автора в детскую литературу и в культуру вообще. В данный момент Правительству Москвы было предложено продолжить эту историю на совершенно ином уровне. Моя мечта - сделать Премию профессиональной в разных номинациях, именно для детских книг, изданных за последний год.

Как формировался Экспертный совет премии?

Дмитрий Чуковский: Один из главных наших критериев, - жюри должно было сугубо профессиональным. В качестве председателя приглашена персона, не вызывающая ни у кого сомнений: это известный детский писатель Андрей Усачев. Ему был дан определенный карт-бланш по подбору жюри, в составе которого известные писатели и литераторы.

Победители впервые получают столь солидное вознаграждение…

Дмитрий Чуковский: Нам и московским властям, было важно, чтобы премиальный фонд стал действительно серьезным. Это будет реальная поддержка писателям и поэтам. Об этом много писал в своих дневниках сам Корней Иванович. С огромным трудом и не раз в своей жизни он был вынужден выходить, по его выражению, из "писательской поденщины", чтобы "перестать писать по рублю за строчку". Мне кажется, что Премия даст возможность авторам на какое-то время (может быть, авансом) выскочить из этой самой "поденщины", поскольку, выскакивая из нее можно спокойно и сознательно заниматься творчеством.

Чуковский говорил: "В моей работе больше всего меня увлекает радость изобретения и открытия". Вы планируете в дальнейшем ввести номинацию "Открытие"?

Дмитрий Чуковский: Наша Премия - это и есть "открытие", но имеется ремарка, - мы понимаем под "открытием" скорее Книгу, а не Автора.

Говорят, что современные дети читать не любят. Вы с этим согласны?

Дмитрий Чуковский: Мне непросто давать общую оценку ситуации, но могу с уверенностью сказать, что за последние несколько лет количество издаваемых книг Корнея Ивановича Чуковского остается приблизительно одинаковое, соответственно, таким же остается и количество читающих ребят. Глядя на своих собственных детей, могу сказать, что в возрасте 5-6-ти лет, интересы у них меняются, и, в большей степени, чем это было в моем детстве. Думаю, что родителям по этому поводу переживать не следует. Может быть, интерес к чтению возобновится потом.

У каждого - свой Чуковский. Каким он был для вас?

Дмитрий Чуковский: Корней Иванович умер, когда мне был всего один год. На мой взгляд, сейчас многие воспринимают Чуковского по такому устоявшемуся клише, как "Муха-цокотуха", дескать, писатель-сказочник. Его самого это очень задевало и раздражало, ведь он-то прекрасно осознавал, что сочинение сказок занимает лишь 10 процентов его плодотворной творческой жизни. О том, что Чуковский "недетский писатель", сейчас знают немногие. Хотя, в музей в Переделкино все чаще приходят взрослые люди, по причине того, что писатель прожил очень долгую жизнь; и, если кому-то интересно что-то из этого почти столетнего отрезка времени - Репин, поэты Серебряного века, Маяковский или Ахматова, - этот кто-то непременно наткнется на Чуковского!

Вы - телевизионный человек, а ваш прадед называл телевизор "плохим ящиком"...

Фото: Константин Завражин/РГ
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Дмитрий Чуковский: Говорить о том, что наши дети смотрят мультики и не читают книжек?.. Такое встречалось и во времена Чуковского. Просто самому Корнею Ивановичу телевидение было неинтересно как времяпрепровождение. Чуковскому больше всего хотелось времени, чтобы "сидеть и работать". И эта борьба за "постоянное сидение за столом" велась им на протяжении всей жизни, а вообще Чуковский был невероятно "фонтанирующим персонажем" со своими играми, придумками, уникальной пластикой…

А как Корней Иванович относился к экранизациям своих произведений?

Дмитрий Чуковский: Бился за каждую запятую, за каждую строчку в своих книжках, а вот к трактовке "Айболита" и других своих сказок на экране почему-то был почти равнодушен: его абсолютно не волновало, что с его произведением сделают дальше, потому что понимал, - это перестает быть его детищем.

Как вы считаете, задумываются ли современные авторы о том, что создавая книги для детей, необходимо быть настоящим детским психологом, каким являлся Корней Иванович?

Дмитрий Чуковский: Затрудняюсь отвечать на вопросы, касающиеся того, какими должны быть детские авторы. Именно по этой причине, я был главным инициатором идеи, чтобы в жюри нашей Премии были люди, которые знают, как писать для детей. Добавлю, в своих дневниках Чуковский обращается ко мне, уже живущему в 2049 году, с посланием, в котором говорится о том, что когда мне будет 80 лет (смеется), я должен написать мемуары о своем прадеде. Вот тогда, наверное, я смогу ответить на все вопросы!

Справка "РГ"

Для участия в Конкурсе на соискание премий принимаются произведения для детей до 12 лет, впервые опубликованные на русском языке в год, предшествующий году проведения конкурса, представленного в семи номинациях: "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до семи лет", "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от восьми до 12 лет", "Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до семи лет", "Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от восьми до 12 лет", "Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до 7 лет", "Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от 8 до 12 лет", а также "Лучшее произведение для детей по мнению читателей", победитель которой будет выбираться по результатам голосования на портале "Активный гражданин".

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