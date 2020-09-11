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11.09.2020 14:50
Рубрика: Общество

Ученые показали, как коронавирус разрушает клетки сердца

Текст: Яна Шамаева
Фото: Juan A. Pérez-Bermejo et al. / biorXiv.org Фото: Juan A. Pérez-Bermejo et al. / biorXiv.org
Фото: Juan A. Pérez-Bermejo et al. / biorXiv.org

Ученые из Института Гладстона в Сан-Франциско запечатлели, как коронавирус разрушает микроволокна сердечных мышц. Увиденное они назвали "резней в клетках человека". Препринт исследования опубликован на biorXiv.

Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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В первые 48 часов после заражения человека COVID-19 фрагменты волокон или саркомеры выглядели так, будто их разрезали хирургическим путем, на месте ДНК в ядрах поврежденных клеток наблюдали черные дыры.

Кроме того, по виду они не имели ничего общего с повреждениями, которые бывают при различных заболеваниях сердечной мышцы.

На втором этапе эксперимента ученые решили сравнить эти результаты с образцами тканей сердца людей, которые умерли от коронавируса. Изменения были не идентичны, но очень похожи.

Медики считают, что это объясняет сохраняющуюся одышку и слабость даже у тех, кто переболел COVID-19 в легкой форме. Они также добавили, что необходимо продолжить эти исследования, чтобы понять возможные последствия на организма в дальнейшем. Дело в том, что пока ученые не могут точно сказать, восстанавливаются ли поврежденные саркомеры после выздоровления и не станут ли в будущем изменения причиной развития у переболевшего сердечной недостаточности.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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