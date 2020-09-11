Козак сообщил о "камне преткновения" на переговорах в нормандском формате

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политических советников лидеров стран "нормандской четверки", которая прошла в пятницу в Берлине.

По словам высокопоставленного российского чиновника, которого цитирует ТАСС, политические советники обменялись мнениями по всем вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины, однако прорыва в ходе встречи достигнуто не было. По словам Козака, стороны договорились по вопросам поддержки режима тишины, режима прекращения огня как с одной, так и с другой стороны. Также на встрече в Берлине обсуждались "принципиальные подходы" к выполнению Минских соглашений и практические действия по их реализации.

Дмитрий Козак отметил, что "камнем преткновения" на переговорах остается позиция большинства депутатов Верховной Рады, заключающаяся в стремлении "отойти от Минских соглашений". Стороны договорились о том, что в ближайшее время в украинском парламенте будет рассмотрен проект постановления, корректирующий документ, принятый Радой 15 июля. При этом все спорные вопросы, отметил заместитель главы администрации президента РФ, участники переговоров договорились попытаться согласовать до конца сентября. Козак подчеркнул, что ключевой вопрос состоит в том, будут ли стороны в Трехсторонней контактной группе и в нормандском формате действовать, вырабатывать решения на основе Минских соглашений или с отступлением от них. "Мы просим внести определенность для того, чтобы во всех форматах, в которых ведутся переговоры, мы придерживались каких-то единых принципов, единых позиций, и не разговаривали на разных языках", - заключил Козак.

Нормандский формат переговоров по Украине действует с июня 2014 года, когда главы России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на Донбассе. За эти годы в нормандском формате прошли шесть встреч на высшем уровне, а также консультации глав МИД и политических советников лидеров стран "нормандской четверки".