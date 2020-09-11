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11.09.2020 13:23
Рубрика: Власть

Кремль оценил возможности системы здравоохранения при обострении COVID-19

Текст: Кира Латухина
Российская система здравоохранения "абсолютно однозначно" справится с ситуацией с коронавирусом, даже если она обострится, уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы действительно видим незначительный рост (заболеваемости коронавирусом - прим. "РГ") в некоторых регионах", - подтвердил представитель Кремля. "Это совершенно естественно, потому что многие вернулись из поездок, начинается учебный процесс. Но это не обвальный рост", - заметил он.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
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"И главное - в повышенной готовности находится вся система здравоохранения страны. И это уже делает ситуацию совсем другой - не так, как было в начале пандемии", - сравнил Песков.

Российская система здравоохранения абсолютно однозначно справится с обострением ситуации, если оно будет, заключил представитель Кремля.

Власть Работа власти Общество Здоровье Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19

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