Кремль оценил возможности системы здравоохранения при обострении COVID-19

"Мы действительно видим незначительный рост (заболеваемости коронавирусом - прим. "РГ") в некоторых регионах", - подтвердил представитель Кремля. "Это совершенно естественно, потому что многие вернулись из поездок, начинается учебный процесс. Но это не обвальный рост", - заметил он.

"И главное - в повышенной готовности находится вся система здравоохранения страны. И это уже делает ситуацию совсем другой - не так, как было в начале пандемии", - сравнил Песков.

Российская система здравоохранения абсолютно однозначно справится с обострением ситуации, если оно будет, заключил представитель Кремля.