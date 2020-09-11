Кремль оценил возможности системы здравоохранения при обострении COVID-19

Российская система здравоохранения "абсолютно однозначно" справится с ситуацией с коронавирусом, даже если она обострится, уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы действительно видим незначительный рост (заболеваемости коронавирусом - прим. "РГ") в некоторых регионах", - подтвердил представитель Кремля. "Это совершенно естественно, потому что многие вернулись из поездок, начинается учебный процесс. Но это не обвальный рост", - заметил он.
"И главное - в повышенной готовности находится вся система здравоохранения страны. И это уже делает ситуацию совсем другой - не так, как было в начале пандемии", - сравнил Песков.
Российская система здравоохранения абсолютно однозначно справится с обострением ситуации, если оно будет, заключил представитель Кремля.