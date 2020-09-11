Кубышка для сибирской нефти

Начало 2020 года оказалось для нефтяного рынка самым турбулентным периодом со времен кризиса 70-х годов прошлого века. В апреле из-за введения карантинных мер наблюдался спад во всех крупнейших экономиках мира. Под давлением оказались как североморский сорт нефти Brent, так и привязанный к ней по цене российский Urals.

Даже без глобальной пандемии нефтяной рынок переживает период трансформации: диверсификация поставок, растущая роль сланцевой добычи и волатильность цен как новая норма стали вызовом для нефтедобывающих стран. В выигрыше окажутся те из них, кто инвестирует в развитие сервисной инфраструктуры, в первую очередь, нефтяных хабов, включающих в себя не только привычные нефтебазы, но и современные распределительные центры и химические лаборатории.

Снижение мирового спроса привело к падению цен, и многие страны-экспортеры столкнулись с проблемой нехватки инфраструктуры для хранения нефтепродуктов. Рынок, по прогнозам экспертов, сбалансируется уже к концу года, а пока важным инструментом сглаживания колебаний спроса и предложения становится наличие в стране современных, технологичных и безопасных нефтехранилищ и сервисной инфраструктуры.

Для поддержания цен на Urals необходим не только стабильный уровень качества сырья, но и наличие крупного логистического хаба, с которого бы осуществлялись поставки. В начале прошлого десятилетия предполагалось, что такой терминал может появиться в Роттердаме, крупнейшем нефтяном порту Европы, соединенном с сетью трубопроводов. Планировалось, что ключевые инвестиции в создание хаба поступят от российских компаний, но на фоне осложнения внешнеполитической ситуации проект не сложился. Возможно, к лучшему, так как появление крупного распределительного центра за пределами страны надолго бы отложило развитие собственной инфраструктуры, одновременно сделав её заложником "западного" экспортного направления и желания западных партнеров России смешивать политику с бизнесом.

"Восточная" альтернатива выглядит гораздо более очевидной: ведущим регионом добычи нефти и газа в современной России является Западная Сибирь, несмотря на обманчивое название, географически более связанная с крупнейшими потребителями азиатско-тихоокеанского региона, а значит и экспортными терминалами российского Дальнего Востока. В свою очередь, основной нефтедобывающий район Западной Сибири - Тюменская область. В регионе находятся несколько крупных логистических центров отгрузки нефтепродуктов и газового конденсата, который в дальнейшем транспортируется отечественным и зарубежным потребителям. Например, компания "Сургут Перевалка", которая базируется за поселком Солнечный в Сургутском районе и является одним из крупнейших логистических центров по перевалке стабильного газового конденсата и светлых нефтепродуктов, поступающих сюда от заводов-изготовителей. Комплекс рассчитан на хранение 2,5 млн тонн газового конденсата в год. В ближайших планах компании масштабная реконструкция, которая позволит увеличить ассортимент и объемы принимаемой и хранимой продукции, а также даст возможность отгружать светлые нефтепродукты на железнодорожный транспорт.

Схема работы, как правило, выглядит так: крупнейшие нефтедобывающие предприятия выпускают нефтепродукты и передают на хранение в накопители таких специализированных логистических компаний. Хранилища расположены либо рядом с нефтеперерабатывающими заводами, либо в транспортных узлах, например, морских портах. Задача нефтяных хабов обеспечить надлежащие условия хранения и транспортировки нефтепродуктов при сохранении их качества и сокращении до минимума потерь при приеме, хранении и отпуске потребителям. Эффективно выстроенные логистические цепочки и современные нефтехранилища снижают себестоимость нефтепродуктов и повышают экономическую эффективность и прибыль производителей.

В связи с последними событиями в Норильске проблема экологической безопасности в нефтегазовой отрасли выходит на первый план. И в этом контексте на опыт компании "Сургут Перевалка" можно смело ориентироваться. В результате проведенной модернизации производства предприятие можно назвать лидером в регионе по экологической безопасности.

"Использование передовых технологий и, безусловно, защита экологии - это ключевые приоритеты развития компании. Так, несколько лет назад мы построили и ввели в эксплуатацию уникальный комплекс, который позволяет осуществлять закрытый налив нефтепродуктов, исключающий вредное воздействие на окружающую среду", - отмечает Юрий Гурьянов, генеральный директор ООО "Сургут Перевалка".

Значение таких логистических компаний как "Сургут Перевалка" трудно переоценить. Законодательство обязывает их проводить контроль качества сырья, поэтому в их структуру в обязательном порядке входят химические лаборатории, одна из задач которых убедиться, что в процессе хранения топливо не поменяло своих эксплуатационных и экологических характеристик. Хранение нефтепродуктов, обеспечение надлежащих условий размещения сырья по степени сложности не уступает самой добыче и переработке нефти. Не говоря уже о том, что при малейшем нарушении правил топливо может потерять свои свойства и упасть в цене.

"Наша компания имеет собственную аккредитованную аналитическую лабораторию, которая осуществляет производственный контроль эксплуатационных и экологических характеристик хранимых и отгружаемых нефтепродуктов: дизельного топлива, бензина, а также стабильного газового конденсата. Аналитический парк оборудования представлен высокоточными приборами от отечественных и импортных производителей", - добавляет Юрий Гурьянов.

Хранение нефтепродуктов, обеспечение надлежащих условий размещения сырья, распределение и транспортировка играют существенную роль в цепочке создания стоимости в российском ТЭК. Ещё полгода назад вряд ли кто-то мог представить насколько актуальной станет эта задача сейчас. И тем более сложно переоценить роль предприятий, несколько лет назад сделавших безопасность и эффективность хранения и транспортировки нефтепродуктов приоритетом своего долгосрочного развития.