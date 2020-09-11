Лавров и Ван И обсудили предстоящий саммит лидеров стран-членов СБ ООН

Москва и Пекин договорились сотрудничать в подготовке встречи лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве со своим китайским коллегой Ван И.

"И Россия, и Китай выступают за укрепление центральной роли ООН в мировых делах, Мы договорились продолжать тесное взаимодействие в том числе в интересах реализации инициативы президента РФ Владимира Путина о созыве саммита "пятерки" постоянных членов СБ ООН для рассмотрения всего комплекса проблем международной безопасности и стабильности", - сказал российский дипломат, которого цитирует ТАСС.

Лавров также отметил, что Россия и КНР готовы расширять взаимодействие не только на площадке ООН, но и в формате Группы двадцати и БРИКС.

Напомним, инициативу российской стороны о проведении саммита еще в марте одобрил и президент США Дональд Трамп. При этом в качестве ключевой темы встречи в верхах американский лидер назвал контроль над вооружениями.