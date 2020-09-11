Люди спасли от вымирания около 50 видов птиц и млекопитающих

Благодаря природоохранным мерам, за последние 27 лет от вымирания спасены до 48 видов птиц и млекопитающих. К такому выводу пришли британские ученые, опросившие экспертов по охране животных.

Как отмечают авторы исследования в статье для журнала Conservation Letters, в противном случае темпы вымирания в этих группах были бы от 2,9 до четырех раз выше, чем в реальности.

По вине человека скорость исчезновения различных птиц и млекопитающих в несколько раз превышает естественную, под угрозой исчезновения даже те виды, которые недавно считались обычными. Принимаются меры по их спасению, эффективность которых попыталась оценить команда ученых во главе с Филипом Макгоуэном из Ньюкаслского университета.

Был составлен список видов, которые с 1993 года и до наших дней получили от Международного союза охраны природы статусы исчезнувших в дикой природе, находящихся под угрозой полного исчезновения и вымирающих.

В итоговый список попали до 368 птиц и 263 млекопитающих. Из них были выбраны те, которые находились под угрозой исчезновения на протяжении последних трех десятков лет, и для их спасения были приняты меры. Это 39 видов птиц и 21 вид млекопитающих.

Специалисты оценили вероятность их вымирания без помощи человека и пришли к выводу, что исчезли бы от 21 до 32 видов ныне живущих птиц. А среди животных это от семи до шестнадцати видов.

Большинство спасенных птиц и млекопитающих страдает от распространения интродуцированных видов, потери мест обитания и возможности охоты. Природоохранные меры действительно предотвратили их исчезновение. Но многие из этих видов все еще находятся под угрозой вымирания.