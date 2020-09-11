Лукашенко озвучил перспективные задачи перед научным сообществом

Более 600 экспонатов были представлены президенту Беларуси на выставке научных достижений Национальной академии наук, которую он посетил 11 сентября, информируют новостные порталы. Глава государства на виртуальной экспозиции ознакомился не только с успешно используемыми разработками, но и с новинками, которые готовы к внедрению в производство.

Ученые, судя по оценке обозревателей, развернули масштабную экспозицию, которая включает новейшие достижения гуманитарных отделений академического центра, успехи аграрного сектора, специалистов биологических, медицинских и физико-технических наук.

Кстати, по проектам белорусских ученых уже выпускается более двухсот наименований импортозамещающей продукции. В числе новейших разработок, уточняет БЕЛТА, в экспозиции были представлены президенту и твердотельные лазеры с диодной накачкой.

Академия наук, как известно, является активным участником государственной программы инновационного развития, по которой выполняет почти два десятка проектов, сотрудничает с партнерами из ста государств мира. Только с 2016 года, по данным статистики, общий объем экспорта товаров и услуг НАН, включая гранты, составил $226,1 млн.

"Ученые - не просто умнейшие люди, которые смотрят на все происходящие события с высоты своих глубинных знаний. Это люди, обладающие житейской мудростью, которые искренне любят родину, потому что живут в служении науке и народу", - подчеркнул Александр Лукашенко во время общения с представителями академической науки.

Он заявил, что в стране ни одно важное решение не принимается без участия представителей научной сферы. "Именно поэтому я как президент регулярно встречаюсь с научным сообществом и всегда с вами советуюсь. Все мы знаем, что развитие науки определяет будущее. Причем, будущее не только отдельного государства, но и всего человечества", - акцентировал внимание ученых президент.

Вот почему он ожидает от генераторов научных идей создания и продвижения новых точек роста для всей экономики; рассчитывает, что предложения академической школы станут фундаментом и очередной пятилетней программы развития страны. "В этой аудитории все хорошо понимают, что наука должна задавать тренды будущего. Создавать и продвигать новые точки роста для всей экономики", - пояснил магистральную цель глава государства.

Рассчитывает Лукашенко и на инновационные предложения по дополнительному использованию электричества, которое вскоре будет вырабатываться на АЭС в Гродненской области. "Атомная электростанция - это прорыв, это часть нашей независимости", - подчеркнул он.

Участники встречи поинтересовались, какие еще важные задачи стоят перед государственной экономикой в будущем. "Экономическая безопасность - это главная задача", - ответил глава государства. Но при этом, уточнил он, одной из главных проблем остается и обеспечение преемственности поколений исследователей. "Поэтому давайте вместе подумаем, как сделать научную стезю для наших молодых людей более привлекательной", - предложил президент, обращаясь к аудитории.

Правда, вместе с тем, он дал понять, что и сегодня уже создано немало. В Беларуси успешно работает программа "Университет 3.0", для развития инновационного предпринимательства функционируют технопарки, создаются отраслевые лаборатории в промышленных холдингах и на предприятиях. Назначаются гранты главы государства и республиканского фонда фундаментальных исследований. Ежегодно выделяется по 100 президентских стипендий аспирантам и талантливым молодым ученым.

Обратил особое внимание Лукашенко и на важность обеспечения гуманитарной безопасности государства, подчеркнув, что общественные дисциплины должны исключить даже гипотетическую возможность двойных стандартов при оценке исторических событий, поставить прочный заслон подтасовке или искажению тех фактов, на которых базируются традиционные ценности.

Ученые, отметил оратор, "своими исследованиями и наработками должны консолидировать белорусское общество. Каждый из нас должен осознавать, каким трудом белорусский народ получил свою государственность и право самому решать судьбу. …Никто, кроме нас, не заинтересован в том, чтобы мы были сильной суверенной и независимой страной. Страной, где чтят прошлое, ценят настоящее и уверены в будущем, потому что опираются на патриотизм и отечественные научные школы", - резюмировал он.