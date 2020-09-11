В июле 1978 года, отвечая на вопрос китайского руководства о том, можно ли отправить на учебу в США 5 тысяч китайских студентов, президент США Джимми Картер сказал: "Отправляйте 100 тысяч!" В сентябре 2020 года, говоря о гуманитарном сотрудничестве между Китаем и США, госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил: "Надеюсь, что все институты Конфуция в США будут закрыты к концу этого года".

Спустя 40 с лишним лет после установления дипломатических отношений между двумя странами гуманитарная основа китайско-американских отношений находится под серьезной угрозой, отмечает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Некоторые американские политики ради собственных амбиций жертвуют даже интересами государства.

Как и торгово-экономическое сотрудничество, смысл гуманитарных обменов между КНР и США заключается во взаимной выгоде и обоюдном выигрыше. От "дипломатии пинг-понга" до "больших панд" на протяжении 41 года гуманитарные обмены играли важную роль в укреплении взаимопонимания между народами Китая и США и содействовали стабильному развитию двусторонних отношений. В период внезапной пандемии коронавируса нового типа китайский и американский народы оказывают друг другу искреннюю помощь и поддержку.

Джульет из Пенсильвании работает преподавательницей на онлайн-курсах английского языка для китайских школьников. После начала эпидемии коронавируса она купила 1800 масок и отправила их своим китайским ученикам. По мере улучшения эпидемической ситуации в Китае и распространения вируса в Америке, Джульет сначала отправляла, а потом стала сама получать посылки с противоэпидемическими материалами. Она тронута этой заботой и говорит: "Эти маски отправлены из Китая с любовью".

К большому сожалению, дружественные обмены между китайским и американским народами подвергаются давлению, которое оказывают такие политики, как Майк Помпео, придерживающиеся менталитета "холодной войны". Это противоречит воле американского народа и, в конце концов, наносит вред ему самому.

Фото: Медиакорпорация Китая

С одной стороны, препятствия тому, чтобы китайские студенты получали образование в США, не только лишают американские университеты огромных доходов, но и наносит удар развитию научно-технических инноваций в Америке. С другой стороны, подобные меры американских политиканов портят репутацию американского государства с его открытостью и многообразием, что серьезно вредит "мягкой силе" США.

Фото: Медиакорпорация Китая

Американское общество выступает против действий политиков, подобных Помпео, и не поддерживает нарушение гуманитарных обменов между Китаем и США. Исполнительный директор Центра китайских исследований в Институте международных отношений Университета Джонса Хопкинса Мадлен Роза отметила, что если в США запретят прием на учебу китайских студентов, многие вузы, местные правительства, а также лидеры бизнеса будут выступать против этого решения.

Открытость ведет к прогрессу, закрытость - к отсталости. Таков неизбежный закон развития человечества. Если в США больше не придерживаются принципов открытости, гостеприимства и многообразия, страна неизбежно пойдет на спад. Недальновидные политики пытаются при помощи санкций реализовать лозунг "Америка превыше всего". Но ни к чему хорошему это не приведет.