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11.09.2020 09:05
Рубрика: Экономика

Меняются правила закупок иностранных товаров для нацпроектов

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С 11 сентября изменились условия допуска иностранных товаров, закупаемых для реализации национальных проектов. Корректировки касаются перечня продукции, на которые распространяются эти условия: из списка товаров исключены 10 позиций и добавлены 43 новые.

Фото: iStock
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В частности, из перечня товаров исключены ферменты, моющие средства, изделия из стекла, несколько видов цемента, установки осушки газа и другая продукция. Кроме того, в перечень иностранных товаров, которые теперь также могут быть закуплены для государственных или муниципальных нужд, внесли электродвигатели, генераторы, электрическое осветительное оборудование, радиоприемники, машины и оборудование для сельского хозяйства, грузовые транспортные средства, корабли, железнодорожные локомотивы, вертолеты, электростанции и многое другое.

Для производителей из стран-членов ЕАЭС предусмотрены преференции для машин и оборудования при реализации нацпроектов в размере 20%.

Ранее для товаров из перечней к приказу документ предусматривал понижающий коэффициент при закупках в размере 15%. Изменения, связанные с увеличением скидки на закупку до 20%, вступят в силу с 1 октября текущего года.

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