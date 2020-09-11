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11.09.2020 22:52
Рубрика: Культура

Мэрилин Мэнсон сменил продюсера и выпустил свой лучший альбом

Текст: Александр Алексеев
Перед записью этого диска Мэрилин Мэнсон сменил гитариста и продюсера Тайлера Бейтса, работавшего с ним над двумя предыдущими альбомами, но игравшего жестоко, схематично и безынициативно, на гитариста и электронщика Шутера Дженнингса. Это вызывало опасения: новобранец начинал карьеру в кантри и сатерн-роке, а в последние годы увлекся психоделикой и даже синти-роком.

Впрочем, Дженнингс не слишком изменил музыку Мэрилина Мэнсона: новый альбом - это снова готика, хоррор-рок, глэм-рок и патологически мрачные, но иногда очень красиво-задумчивые песни. Философские мысли, глубина и язвительность пришли на смену былому кичу и позерству. А Мэнсон в итоге записал свой лучший альбом в XXI веке.

Фото: Remastered Memories / youtube.com
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Главным хитом стала титульная песня We Are Chaos. Уже в ней заметно влияние Дженнингса: сдержанные, но яростные эмоции Мэнсона, внутреннее клокочущее напряжение, нервно поддерживаемое синтезаторами, отодвинутой на дальний план электрогитарой и леденящей своим холодным бесчувствием акустикой. Все вместе это превращается в жуткую, бурлящую и кипящую страстями мантру, а может, быть исповедь или проповедь.

Сам Мэрилин Мэнсон рассказал журналу Billboard о премьере так:

- Этот концептуальный альбом. Здесь так много комнат, шкафов, сейфов и ящиков. Но в душе или в вашем музее воспоминаний худшее всегда - зеркала. Осколки и обрывки призраков преследовали меня, когда я писал большинство этих текстов.

И добавил, что этот диск "о непростых временах".

Уже в титульной песне Мэнсон поет "мы все больны" и просит, чтобы никто за это не осуждал...

А начинается альбом с песни Red Black and Blue, сделанной с элементами spoken word и типичными для Мэнсона раскатистыми вокальными партиями, ревущими гитарами и грохочущими барабанами. Но теперь уже и с перепадами напряжения, сменами ритма, внезапными лирическими отступлениями.

Да, в этом альбоме прежний неистовый и нонконформистский Мэнсон - горлопан, смутьян, нигилист, мрачноватый философ. Но в 10 новых песнях уже много примечательных аранжировок, мелодических линий, порой причудливо пересекающихся и сменяющихся в одном треке. Да и собственно музыки.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Есть и выдающиеся хиты в традициях глэм-рока Ratt и Mottly Crue - Keep My Head Together и Infinite Darkness. И баллада Paint You My Love в духе 80-х, которую, охотно спели бы и Bon Jovi. Да и давненько Мэнсон столь драматично и точно не переходил на фальцет… Кстати, и влияние Rolling Stones тоже явственное!

Ну, а второй синг альбома - Don"t Chase the Dead - еще более неожиданный! С мощным холодным эхом синтезаторов в припеве, наследующих творчеству Depeche Mode поры 90-х. Драматичный, атмосферный, страстный…

"Мы это хаос" - долгожданное напоминание о том, что Мэрилин Мэнсон не манерный и шумный апологет шок-рока, как было в 90-е, а уже самобытный, талантливый и очень креативный музыкант.

Кстати

Жаль только, что The End - собственную кавер-версию песни The Doors - Мэрилин Мэнсон в этот альбом так и не включил. Зато продемонстрировал, как многому научился у рок-классиков!

Культура Музыка Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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