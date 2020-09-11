Международная Школа БРИКС пройдет с 5 по 10 октября в режиме онлайн

Международная научно-образовательная программа "Школа БРИКС" - это уникальная программа для подготовки специалистов в области изучения взаимодействия членов межгосударственного объединения БРИКС в политической, экономической и гуманитарной сферах и конкретных направлений сотрудничества пяти стран. Цель программы - расширить пул молодых экспертов-бриксологов для формирования кадрового резерва и дальнейшего развития молодежного трека взаимодействия в рамках БРИКС. Программа проводится на ежегодной основе при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации.

В год российского председательства для участия в "Школе БРИКС" будет отобрано рекордное количество конкурсантов - до 70 молодых лидеров, среди которых дипломаты, молодые ученые, студенты и аспиранты, журналисты, предприниматели из стран БРИКС в возрасте от 18 до 35 лет. Участники получат возможность не только прослушать курс лекций, принять участие в мастер-классах, но и получить ценные рекомендации от экспертов-менторов по развитию своих проектов и исследований. По завершении программы участники получат именные сертификаты об окончании "Школы БРИКС", а также поощрительные призы за лучшие работы.

Прием конкурсных работ продлится до 25 сентября.

Материал предоставлен пресс-службой НКИ БРИКС