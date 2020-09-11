Минобороны: Учения "Кавказ-2020" не направлены против какой-либо страны

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" будут носить сугубо оборонительный характер и не направлены против какой-либо страны. Об этом в пятницу сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Необходимо отметить, что розыгрыши практических действий войск проводятся на территории Российской Федерации, а при разработке замысла учений подразумевался условный противник, не имеющий отношения ни к какому конкретному государству", - заявил он на брифинге для иностранных военных атташе. На этой встрече присутствовали 107 представителей военно-дипломатического корпуса 68 стран.

Фомин подчеркнул, что для максимальной транспарентности Минобороны России в инициативном порядке пригласило на заключительный этап этих маневров, который пройдет полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области, руководителей оборонных ведомств ряда зарубежных государств, а также представителей военно-дипломатического корпуса. Таким образом, продемонстрирована беспрецедентная открытость российского военного ведомства перед проведением крупномасштабных учений.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдут с 21 по 26 сентября с участием девяти иностранных государств. Еще девять стран направят в Россию военных наблюдателей. По словам министра, эти маневры "завершат комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил в этом году".