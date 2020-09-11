Минсельхоз США сохранил прогноз урожая российской пшеницы

Минсельхоз США (USDA) в своем сентябрьском прогнозе спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию сохранил для России оценку по сбору пшеницы на уровне 78 млн тонн (без учета Крыма).

При этом прогноз по мировому производству пшеницы увеличен сразу на 4,5 млн тонн до рекордных 770,5 млн тонн: наибольший рост - у Австралии (плюс 2,5 млн тонн) и Канады (плюс 2 млн тонн), наибольшее снижение - у Аргентины (минус 1 млн тонн). Самое серьезное изменение по импорту USDA прогнозирует для Китая - на 1 млн тонн до 7 млн тонн, что будет рекордным показателем с сезона 1995/1996.

Между тем, в последнее время российские эксперты активно повышали свои прогнозы в отношении урожая пшеницы. Сейчас почти все они перевалили отметку в 82,5 млн тонн. При этом в рекордном 2017 году урожай пшеницы составил 86 млн тонн.

По данным российского Минсельхоза, по состоянию на 11 сентября 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 37,6 млн га или 78,4% к посевной площади, намолочено 111,8 млн тонн зерна при урожайности 29,7 ц/га. Из них пшеница обмолочена с площади 25,1 млн га или 85,3% к посевной площади, намолочено 80,1 млн тонн зерна при урожайности 31,9 ц/га.