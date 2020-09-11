Минсельхоз США сохранил прогноз урожая российской пшеницы

При этом прогноз по мировому производству пшеницы увеличен сразу на 4,5 млн тонн до рекордных 770,5 млн тонн: наибольший рост - у Австралии (плюс 2,5 млн тонн) и Канады (плюс 2 млн тонн), наибольшее снижение - у Аргентины (минус 1 млн тонн). Самое серьезное изменение по импорту USDA прогнозирует для Китая - на 1 млн тонн до 7 млн тонн, что будет рекордным показателем с сезона 1995/1996.
Между тем, в последнее время российские эксперты активно повышали свои прогнозы в отношении урожая пшеницы. Сейчас почти все они перевалили отметку в 82,5 млн тонн. При этом в рекордном 2017 году урожай пшеницы составил 86 млн тонн.
По данным российского Минсельхоза, по состоянию на 11 сентября 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 37,6 млн га или 78,4% к посевной площади, намолочено 111,8 млн тонн зерна при урожайности 29,7 ц/га. Из них пшеница обмолочена с площади 25,1 млн га или 85,3% к посевной площади, намолочено 80,1 млн тонн зерна при урожайности 31,9 ц/га.