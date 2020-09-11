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11.09.2020 21:12
Рубрика: Экономика

Минсельхоз США сохранил прогноз урожая российской пшеницы

Текст: Татьяна Карабут
Минсельхоз США (USDA) в своем сентябрьском прогнозе спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию сохранил для России оценку по сбору пшеницы на уровне 78 млн тонн (без учета Крыма).
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

При этом прогноз по мировому производству пшеницы увеличен сразу на 4,5 млн тонн до рекордных 770,5 млн тонн: наибольший рост - у Австралии (плюс 2,5 млн тонн) и Канады (плюс 2 млн тонн), наибольшее снижение - у Аргентины (минус 1 млн тонн). Самое серьезное изменение по импорту USDA прогнозирует для Китая - на 1 млн тонн до 7 млн тонн, что будет рекордным показателем с сезона 1995/1996.
Россия займет пятую часть мирового рынка пшеницы

Между тем, в последнее время российские эксперты активно повышали свои прогнозы в отношении урожая пшеницы. Сейчас почти все они перевалили отметку в 82,5 млн тонн. При этом в рекордном 2017 году урожай пшеницы составил 86 млн тонн.

По данным российского Минсельхоза, по состоянию на 11 сентября 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 37,6 млн га или 78,4% к посевной площади, намолочено 111,8 млн тонн зерна при урожайности 29,7 ц/га. Из них пшеница обмолочена с площади 25,1 млн га или 85,3% к посевной площади, намолочено 80,1 млн тонн зерна при урожайности 31,9 ц/га.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз

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