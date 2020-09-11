Мишель Родригес: Действие "Форсажа 9" развернется в космосе

Практически в каждой шутке, как известно, есть шмат правды. Что только что, возможно, подтвердила серия брутальных покатушек "Форсаж".

Напомним: энтузиасты франшизы с некоторых пор начали юморить в том духе, что команда Дома уже побывала и отметилась на Земле везде, где только можно - в самых экзотических локациях и на самых внезапных средствах передвижения. И, по логике, следующая остановка - открытый космос. Что активно подогревали и авторы серии, и на что намекнул как-то Лудакрис…

И вот - та-дам! Ветеран "Форсажа" Мишель Родригес только что подтвердила (ну, вроде как) в интервью, что какая-то часть девятого фильма действительно случится в космосе.

Как уточнила актриса, "об этом никто не должен был знать", но теперь вот карты вскрыты. При этом Мишель заметила, что сама она в космос не полетит - "не повезло".

Премьера "Форсажа 9" (F9), ранее анонсированная на 21 мая этого года, из-за пандемии съехала на 2 апреля 2021-го. Поставит ленту Джастин Лин.