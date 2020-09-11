Мишустин освободил Людмилу Бокову от должности замглавы Минкомсвязи

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Людмила Бокова освобождена от занимаемой ею должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно опубликовано на портале правовой информации.

По словам Боковой, она переходит на должность главы Федерального института цифровой трансформации образования, который создается Минпросвещения РФ. Она будет отвечать за внедрение новых технологий в школах, разработку государственных информационных систем, которые повысят эффективность образовательного процесса школьников.

Пост замминистра Бокова заняла в конце января 2020 года. До этого занимала должность первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, избиралась от Саратовской области.