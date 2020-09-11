Мишустин переименовал Минкомсвязи в Минцифры

До мая 2018 года ведомство носило название Министерства связи и массовых коммуникаций, затем оно было дополнено словосочетанием "цифровое развитие". В кабмине это объяснили тем, что цифровая повестка выходит на первый план. Однако сокращенное название министерства оставалось прежним - Минкомсвязи. Новым постановлением закреплено новое сокращенное название - Минцифры.

Интересно, что слово "связь" неизменно присутствовало в названии данного органа с 1932 года - начиная с Наркомсвязи.

Тем же постановлением были внесены изменения, касающиеся электронных подписей. Указывается, что Минцифры устанавливает правила аккредитации центров, которые уполномочены осуществлять деятельность по проверке электронных подписей. Ведомство также определяет по согласованию с ФСБ перечень угроз безопасности, актуальных при идентификации заявителей в удостоверяющих центрах.