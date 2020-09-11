Мишустин установил для труднодоступных аэропортов поддержку из бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин установил для аэропортов из труднодоступных и северных районов поддержку из федерального бюджета. Ежегодно планируется выделять 4,5 миллиарда рублей.

Помощь получат семь казенных предприятий, которые объединяют 73 местных аэропорта и 15 посадочных площадок в Дальневосточном, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах. Субсидия профинансирует часть расходов на зарплаты, коммунальные услуги, обслуживание взлетно-посадочных полос и другой наземной инфраструктуры.