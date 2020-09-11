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11.09.2020 16:58
Рубрика: Общество

Монументальные 4000-летние гробницы раскопали во Франции

Текст: Денис Передельский
Фото: Pascal Druelle, Inrap Фото: Pascal Druelle, Inrap
Фото: Pascal Druelle, Inrap

Сотрудники Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) при проведении раскопок в местечке Роке-дель-Дье в кантоне Капандю обнаружили древние круглые гробницы, возраст которых исчисляется тысячелетиями.

Фото: Anadolu Agency
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Краткий отчет о проведенных работах опубликован на официальном сайте Inrap. Раскопки проводились в центральной части страны. Ученые обследовали участок, отведенный под строительство торгового центра.

В результате на территории площадью 3500 квадратных метров они обнаружили три монументальные гробницы, возраст которых составляет почти 4000 лет. Сообщается, что найденные памятники не типичны для данного региона.

Более того, они оказались частью гораздо более крупного некрополя. Археологи считают, что в его состав входили и гробницы, найденные неподалеку еще в 2008 году. Одно из трех обнаруженных строений оказалось сильно повреждено современной вспашкой. Поэтому оно может быть раскопано только частично.

Фото: youtube.com
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Два других памятника сохранились гораздо лучше. Они были окружены круглыми оградами диаметром от 12 до 15 метров и шириной примерно один метр. Эти ограды были сложены из блоков песчаника и мелкого щебня. Одна из двух конструкций сохранила на своей внешней стороне элементы аккуратно выполненной облицовки.

В центре этих "оград" археологи обнаружили похожие на сундуки саркофаги, изготовленные из больших плит песчаника. В одном из них, поврежденном, были обнаружены останки, по меньшей мере, двух человек, вероятно, женщины и ребенка. Они были погребены вместе с украшениями из ракушек и кости. Судя по стилю исполнения, эти артефакты, предположительно, относятся к раннему бронзовому веку (между 2200-1600 гг. до нашей эры).

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