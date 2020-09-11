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11.09.2020 17:47
Рубрика: Экономика

Национальные парки возьмут плату за вход по единому тарифу

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Валерий Бушухин/ТАСС Фото: Валерий Бушухин/ТАСС
Фото: Валерий Бушухин/ТАСС

Посетить особо охраняемые природные территории (ООПТ) бесплатно смогут жители того региона, где они находятся. Тем же, кто приехал издалека, придется покупать билет. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды России.

Фото: Пресс-служба Кавказского биосферного заповедника
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"До вступления в силу постановления правительства России "Об утверждении порядка определения платы для физических лиц за посещение особо охраняемых природных территорий и случаев освобождения от взимания платы" стоимость за вход не регулировалась и устанавливалась руководителем учреждения самостоятельно, - отметили в ведомстве. - В связи с этим был разработан порядок определения платы за посещение ООПТ на всех уровнях".

Установлены такие предельные размеры платы за посещение ООПТ:

- для ООПТ федерального значения - не менее 1% от установленной величины федерального прожиточного минимума трудоспособного населения за одно посещение;

- для ООПТ регионального значения - не менее 0,5% от установленной величины федерального прожиточного минимума трудоспособного населения за одно посещение;

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- для ООПТ местного значения - не менее 0,25% от установленной величины федерального прожиточного минимума трудоспособного населения за одно посещение.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения определен на уровне 11731 рубля.

Кроме местных жителей от платы за вход на ООПТ освобождены инвалиды, участники Великой Отечественной войны, дети дошкольного возраста, малоимущие семьи и другие льготные категории, добавили в Минприроды.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Минприроды

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