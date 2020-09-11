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11.09.2020 06:21
Рубрика: Общество

Назван идеальный сезонный продукт для похудения

Текст: Оксана Грибанова

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург посоветовал включить в рацион блюда на основе тыквы, отметив, что продукт одновременно и вкусный, и полезный, что встречается редко. По словам диетолога, тыква низкокалорийная и при этом за счет волокнистой структуры достаточно сытная. В совокупности эти свойства продукта позволяют сбросить на нем лишний вес, не нарушая правил здорового питания.

Фото: iStock
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Михаил Гинзбург предупредил, что чрезмерно увлекаться тыквой и строить на ее основе ежедневный рацион не стоит. Во-первых, это грозит дефицитом животного белка. Во-вторых, после такой монодиеты, как только вы ее прекратите, есть большой риск обратного эффекта - набора лишнего веса, передает радио Sputnik.

Кроме того, как отметил врач, тыква, как и другие растительные продукты, содержит разного рода органические кислоты, которые раздражают желудок и повышают аппетит, поэтому полностью переходить на нее небезопасно.

Наука Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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