Небензя назвал срежиссированной акцией ситуацию с берлинским пациентом

Ситуация с Алексеем Навальным в берлинской клинике "Шарите" выглядит как грязная игра, затеянная теми, кому это выгодно, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Весь этот инцидент не может не наводить на мысли о какой-то грязной постановочной игре. Это ведет нас к риторическому вопросу: кому это выгодно, тот это и сделал", - отметил высокопоставленный российский дипломат, выступая на заседании Совбеза ООН по вопросу ликвидации сирийского химического оружия. Он напомнил, что российские медики не нашли никаких следов химического оружия в анализах.

"Мы не получили никаких доказательств от Германии, которые позволили бы нам сделать заключение, что речь идет о преднамеренном преступлении", - констатировал Небензя.

Российский представитель особо подчеркнул, что недавний запрос Москвы в адрес Берлина с просьбой предоставить результаты исследований "направлен именно на то, чтобы установить истину в возможном преступлении, к чему призывает Германия, а также другие страны".