Новая Android 11 будет даже на дешевых смартфонах. В списке - Samsung и другие

Вскоре после анонса Android 11 компания Google представила облегченную версию Android 11 Go, предназначенную для бюджетных устройств.

Redmi Go. Фото: Xiaomi

Под этим термином подразумеваются мобильные устройства с одним или двумя гигабайтами оперативной памяти. В Google подчеркивают, что Android 11 Go сделает их на 20 процентов производительнее (а приложения будут запускаться на 15 процентов быстрее).

В Android 11 Go появились жестовая навигация, новые разрешения конфиденциальности для приложений, поддержка защищенной папки для личных данных и другие функции.

Новая версия Android 11 Go будет доступна на всех новых устройствах с объемом ОЗУ до 2 Гб включительно, пишет ZDNet.

Достаточно популярный в России смартфон Samsung Galaxy A01 Core работает на базе Android Go. Эту же операционку несут на борту Nokia 1, Nokia 1.3, Redmi Go, ZTE Blade A3 и L8, а также ряд других моделей.