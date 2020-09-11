Объединенную систему ПВО СНГ проверяют на боеготовность

Военные Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана проводят совместную тренировку. Ее цель - проверить боеготовность Объединенной системы противовоздушной обороны СНГ.

"В рамках тренировки будут отработаны вопросы применения дежурных по ПВО сил по воздушным судам - нарушителям правил использования воздушного пространства, воздушным судам-нарушителям госграниц государств-участников СНГ, по угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие", - сообщили в Минобороны РФ.

В совместной тренировке задействованы более 130 командных пунктов на территории семи стран и свыше 60 самолетов. В том числе, истребители Су-27, МиГ-29, МиГ-31, а также учебно-боевые Як-130, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, штурмовики Су-25, дальние бомбардировщики Ту-22 и стратегические ракетоносцы Ту-160. "Экипажи самолетов проведут взаимные маневры в воздушном пространстве семи стран, участвующих в тренировке", - отметили в военном ведомстве России.

Сценарий подобных тренингов разрабатывают на основе Соглашения о действиях дежурных сил ПВО СНГ, которые получили информацию о захвате или угоне воздушного судна. Этот документ наша страна ратифицировала в апреле 2013 года. Хотя речь в нем, в том числе, идет о способах нейтрализации террористических угроз в небе, текст договоренностей между Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном не является секретным. Из него ясно, каким образом военные СНГ обеспечивают безопасность на авиамаршрутах и что они станут делать при возникновении реальной опасности для экипажей и пассажиров авиалайнеров.

В первую очередь Соглашение предусматривает обмен, проверку и анализ информации о вероятном захвате самолета, вертолета или другого летательного аппарата. Источником сведений могут быть разведывательные данные, доклады летчиков и наземных служб. По этой информации дежурные силы ПВО СНГ определяют степень угрозы. Это необходимо, чтобы, образно говоря, не стрелять из пушки по воробьям. К примеру, к факторам риска относят уклонение самолета от маршрута и потерю радиосвязи с его экипажем. Но такое может случиться и без захвата судна террористами. Поэтому достоверность тревожной информации должна быть максимально исчерпывающей.

Но вот она подтверждена несколькими источниками. Тогда за дело берутся дежурные силы ПВО. Они имеются у каждого государства, и если нет прямой угрозы соседям, местные летчики и наземные службы постараются справиться с захватчиками самостоятельно. Но при этом военные проинформируют коллег о типе и бортовом номере захваченного самолета, дадут позывной командира экипажа, назовут фактический курс лайнера, его высоту и скорость. Языком обмена данными является русский.

Коли не выходит посадить машину в пределах национальных границ, тогда ее передадут под контроль и сопровождение военных перехватчиков соседей. В форс-мажорных обстоятельствах не исключен вариант, когда самолету одного государства СНГ разрешат преследовать террористов в небе другой страны. Ну, а в самом крайнем случае, когда уже исчерпаны все возможности посадить захваченный лайнер, и нет никаких сомнений, что его используют для террористического акта, военным могут дать команду применить оружие.

О составе сил и средств Объединенной системы ПВО стран-участниц СНГ генералы предпочитают не распространяться. Однако известно, что еще два года назад туда входили 19 авиационных частей, 38 частей зенитных ракетных войск, 15 частей радиотехнических войск, девять бригад ПВО и три части радиоэлектронной борьбы. В Минобороны РФ считают, что этих сил и средств достаточно для успешного выполнения задач по противовоздушной обороне государств СНГ. При необходимости контингент может быть увеличен.