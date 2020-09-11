Обзор дня в КХЛ: Первые поражения лидеров и "Йокерит" на карантине

В программе очередного игрового дня Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в пятницу значились пять матчей, но в итоге состоялись только три из них. И во всех проиграли команды, до того не знавшие поражений в этом регулярном чемпионате.

Календарь перевернут

Эффект от приезда "Нефтехимика" в Ригу для КХЛ оказался неожиданным. Семь положительных тестов на коронавирус у игроков нижнекамского клуба вынудил лигу срочно отменять матч против "Динамо". "Нефтехимик" из Латвии экстренно отправили в Санкт-Петербург - повторно тестировать. Что делать с выездным турне команды, обещали решить позже. Пока официально перенесена только игра с рижскими динамовцами.

Забавно, что "Нефтехимик" даже с таким количеством заболевших на карантин официально не ушел. Зато это сделал "Йокерит", уже сыгравший с нижнекамцами. По финским законам контактировавшим с коронавирусными больными полагается 14-дневная изоляция. Так что переносить пришлось не только матч "джокеров" против "Ак Барса", но и еще четыре игры "Йокерита", которые должны были состояться в ближайшие две недели - против "Северстали", "Магнитки", "Витязя" и ЦСКА.

- О дате и времени переноса матчей Континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно, каждый конкретный перенос лига будет согласовать с клубами, - говорится в официальном заявлении КХЛ.

Можно только представить, какую головную боль добавила лиге эта история. Вписать шесть матчей в и без того плотный календарь - задачка не на пять минут. А если представить, что коронавирус на этом не остановится, за регулярный чемпионат вообще становится тревожно.

"Авто" тормозит

Екатеринбургский "Автомобилист" привычно бодро начал сезон, выиграв на старте три матча. Но удачная серия прервалась там, где вряд ли ждали. Дома в матче против нижегородского "Торпедо" уральцы дважды вели в счете, но закончили основное время 3:3. Все решила серия буллитов, где победу гостям принес Михаил Варнаков.

Первое поражение "Автомобилиста" в сезоне его главный тренер Билл Питерс прокомментировал так: "Соперник сегодня был очень быстр, стремительно переходил из обороны в атаку. Мы не совсем ожидали таких скоростей от "Торпедо", отсюда и такой итог. У нас хорошо получался контроль шайбы, за счет чего мы неплохо действовали в чужой зоне. Пусть сил было немного, но качество игры было хорошим".

"Матч получился хорошим, с большим количеством моментов у обеих команд. Мы добавили чуть-чуть в третьем периоде, но жаль не смогли забить, хотя была пара моментов. Очень довольны, что взяли два очка в первой игре на выезде", - это уже слова главного тренера "Торпедо" Дэвида Немировски, которые приводит пресс-служба КХЛ.

Стена Гарипова

Первые три матча в сезоне от магнитогорского "Металлурга" вызвали восторги. Правда, соперников, которых обыграла команда Ильи Воробьева, вряд ли назовешь фаворитами сезона - "Куньлунь", "Сочи" и "Амур". А вот приезд в Магнитогорск одной из сильнейших команд Востока, омского "Авангарда", это уже настоящая проверка на прочность. И ее "сталевары" не прошли.

Финский вратарь "Магнитки" Юхо Олкинуора отправился на скамейку, когда команды отыграли всего 27 минут и 40 секунд. На табло к этому моменту горели цифры 3:0 в пользу гостей - забили Толчинский, Зернов и Каски. Место в "рамке" занял олимпийский чемпион Василий Кошечкин. "Металлурги" чуть успокоились и хотя бы перестали пропускать. Но и забивать не начали. "Аванград" шансов оппонентам не дал никаких. А в концовке Толчинский оформил дубль и сделал счет еще более неприятным для "Магнитки" - 4:0.

"Завтра будет разбор полетов. Когда ты проигрываешь владение шайбой, это игра лишних единоборств. Тут шансов очень мало. Реализация моментов тоже оставляет желать лучшего, будем разбираться", - главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев, подводя итоги, деликатничать не стал.

Ну а рулевой "Авангарда" Боб Хартли отдельно хвалил вратаря Эмиля Гарипова, уже второй матч в сезоне отыгравшего на ноль. Игорю Бобкову, который еще недавно был безоговорочным "первым номером" команды, очевидно, придется пока побыть в роли резервиста. С Гариповым "Авангард" выиграл четвертый матч подряд и закрепился в лидерах Восточной конференции.

"Отмечу Гарипова, он молодец. Хорошо идет, пока у него нет признаков усталости, он не болел на предсезонке. По вратарям мы прислушиваемся к мнению тренера вратарей Сергея Звягина, смотрим на ситуацию ото дня ко дню. Нам понадобятся два вратаря, но в какой момент мы используем второго - будем смотреть по ситуации. Пока Гарипов полностью справляется, он восстановился после травмы спины и пока не дает поводов для своей замены", - цитирует Хартли официальный сайт КХЛ.

СКА в новом цвете

Питерские армейцы прилично, хотя и неидеально, провели трехматчевую выездную серию: команда Валерия Брагина потеряла очки только в Казани, где уступила "Ак Барсу" в овертайме. А к открытию сезона на родном льду руководство СКА приготовило болельщикам сюрприз. Команда вышла на первый домашний матч в непривычных черно-красных цветах.

В такой форме армейцы с Невы уже играли - в прошлом декабре на футбольном стадионе в рамках "Русской классики". На этот раз к форме были добавлены специальные нашивки с фразой "Спасибо врачам! Ваш труд - наша жизнь". Повод для их появления, разумеется, объяснять никому не нужно. А сами свитеры скоро станут коллекционными. После матча игроки их подпишут, и уникальная форма будет продана на благотворительном аукционе. Вырученные средства обещают направить в одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга.

Цвета у СКА были непривычные, зато все остальное - вполне традиционно. В Питер приехал ярославский "Локомотив", до того выигравший все три матча. Но армейцев это не смутило. Первая же оплошность волжан - лишний игрок на площадке по ходу смены - обернулась удалением и шайбой в их воротах. Отличился Кузьменко. На девятой минуте точно в девятку щелкнул капитан СКА Бурдасов, который в этом сезоне без гола с площадки вообще не уходит.

Оргвыводы на скамейке "Локомотива" сделали быстро - вратарь Даниил Исаев тут же ушел отдыхать, а его место занял более опытный Илья Коновалов. Ему, правда, тоже героем стать не удалось. На 25-й минуте трибуны ликовали третий раз за вечер. Поздравления партнеров принимал Бенгтссон, хотя, строго говоря, гол забил не он. После броска шведа шайба попала в клюшку защитника "Локо" Охтамаа, и на этот рикошет от своего Коновалов отреагировать не смог никак - 3:0.

Надо отдать ярославцам должное: сопротивлялась команда Андрея Скабелки до последнего. Денис Алексеев оперативно отыграл одну шайбу, а когда в концовке матча Хелльберг пропустил еще и от Черепанова, "Локомотив" получил реальный шанс вытащить себя из этой почти безнадежной ситуации. Но яростный штурм, за которым Коновалов наблюдал уже со скамейки, закончился голом Галимова в пустые ворота - 4:2 в пользу СКА, который догнал по очкам лидера Западной конференции московский ЦСКА.