В окрестностях Рима найден озадачивший ученых 2300-летний бассейн

Новости

Режиссер клипов "Ленинграда" снимет фильм про Чикатило 17:37
Следующий сезон "Доктора Кто" может выйти только в 2022-м 17:27
Су-27 отогнал самолеты-разведчики США от российской границы на Черном море 17:23
Тизер: далеки из "Доктора Кто" получат собственный мультсериал 17:21
Двадцать первая ТОР заработала на Дальнем Востоке 17:12
Шоураннер "Острых козырьков" написал сценарий к фильму с Энн Хэтэуэй 16:59
Владелец "Спартака": Клуб имеет предложения по Жиго, Кокорину и Понсе 16:43
Скоростная дорога "Золотое кольцо" может появиться в России 16:35
Стали известны подробности Осеннего велофестиваля в Москве 16:35
Лавров рассказал о тех, кто "потихоньку перебирается в Германию" 16:18
В Армении ввели карантин до 2021 года 16:14
Следствие попросило арестовать замглавы департамента Минпромторга 16:09
Фестиваль "Круг света" в Москве перенесли из-за коронавируса 15:58
В Москве задержан замглавы департамента Минпромторга Исаев 15:57
Мишель Родригес: Действие "Форсажа 9" развернется в космосе 15:38
В Грузии из-за коронавируса перенесли начало учебного года на 1 октября 15:27
Путин и Лукашенко встретятся в Сочи 15:25
Чем удивит "Пиковая дама" белорусского зрителя 15:20
В Североуральске застрелили зашедшего в город медвежонка 15:17
Подмосковье будет поставлять медицинские маски в Португалию и Нидерланды 15:12
В Кремле пока не обсуждают идею минимального гарантированного дохода 15:10
"Русский Халк" установил мировой рекорд в буксировке самолета 15:10
Китай вводит ограничения на работу американских дипломатов 15:05
Половина участников онлайн-голосования проголосовали на выборах в Москве 14:49
Председатель Мосгорсуда подала в отставку после 20 лет службы на этом посту 14:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
11.09.2020 16:36
Рубрика: Общество

В окрестностях Рима найден озадачивший ученых 2300-летний бассейн

Текст: Денис Передельский
Фото: Fabio Caricchia - Soprintendenza speciale di Roma Archeologia Belle Arti e Paesaggi Фото: Fabio Caricchia - Soprintendenza speciale di Roma Archeologia Belle Arti e Paesaggi
Фото: Fabio Caricchia - Soprintendenza speciale di Roma Archeologia Belle Arti e Paesaggi

Итальянские археологи при проведении раскопок примерно в 16 километрах к юго-западу от Рима обнаружили монументальный бассейн, датируемый IV веком до нашей эры.

Фото: youtube.com
В Британии со дна моря восстала своя "Атлантида"

Об открытии рассказывает Wanted in Rome. Оно было сделано недалеко от района Джардино ди Рома. Весьма крупный для своего времени бассейн был выложен из камня. Его длина составляла 48 метров, а ширина - 12 метров.

Он был обнаружен при проведении так называемых профилактических раскопок, в ходе которых археологи обследовали место будущего строительство жилого комплекса.

Ученые отмечают, что предназначение данного бассейна пока не установлено. Наиболее достоверная гипотеза заключается в том, что этот объект был частью системы управления водными ресурсами. Он мог исполнять функцию крупного резервуара воды или отстойника.

Однако археологи не исключают, что бассейн мог иметь сельскохозяйственное назначение. Это могла быть, например, древняя гидропонная ферма. Кроме того, в запасе у археологов всегда имеется "дежурная" гипотеза о ритуальном предназначении объекта, функции которого объяснить не удается.

Фото: Vindolanda Charitable Trust
"Святой Грааль" найден при раскопках римского форта Виндоланда

Сообщается, что внешние стены бассейна были сложены из блоков туфа, вулканического материала. С близлежащей дорогой его соединял наклонный пандус. Установлено, что это не были общественные купальни, типичные для римского времени. Не похож этот бассейн и на другие объекты, описание которых встречается в исторических источниках.

Однако известно, что во время его постройки этот район уже играл важную роль в жизни государства. Он находился на перекрестке, соединяющем город Рим и его первую колонию, Остию. Последняя, согласно легенде, была основана Анкусом Марцием, четвертым королем Рима, в VII веке до нашей эры.

Отметим, что в целом археологи обследовали участок площадью два гектара. Он изобилует культурными слоями с остатками зданий, построек и артефактов. Новая находка даст дополнительные ключи к разгадке тайны использования этих структур на разных исторических этапах. Например, на дне бассейна был найден деревянный фрагмент с надписью, выполненной на этрусском языке. В то время этрусский язык все еще использовался латинскими общинами, включая жителей Рима.

Археологи сообщили о неожиданной находке в замке королей Нортумбрии
Польские археологи засекретили найденный в лесу древний объект

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Путин и Лукашенко встретятся в Сочи
Ольга Егорова попросила снять ее с должности председателя Мосгорсуда
В Кремле пока не обсуждают идею минимального гарантированного дохода
Лавров: Вашингтон отлынивает от диалога с Москвой по кибербезопасности
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа