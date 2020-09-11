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11.09.2020 16:06
Рубрика: Власть

Памфилова: Мы будем собирать фейки о нарушениях на выборах и реагировать на них

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком будет отслеживать ложные сообщения о нарушениях в ходе Единого дня голосования и не оставит их без ответа, заявила в пятницу глава комиссии Элла Памфилова.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В ходе работы информационного центра ЦИК она обсудила одно из таких сообщений с главой избирательной комиссии Иркутской области. Речь идет о сообщении штаба Навального в регионе, в котором утверждалось, что в поселке Мегет Ангарского района проводится выездное голосование в багажнике автомобиля.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Илья Дмитриев, глава иркутского облизбиркома, рассказал, что лично выехал на место предполагаемого нарушения и убедился, что комиссия действовала по правилам. Фото с ящиком для голосования в багажнике автомобиля предположительно было сделано, когда члены УИК только прибыли на место и готовились к началу голосования.

Похожий инцидент произошел в Ивановской области. В соцсетях появилась картинка с ширмой для голосования в багажнике автомобиля. "Сегодня с утра у нас был очень сильный ветер, практически штормовой, сдувало все, что только можно. Должны были поставить шатер, но поскольку его сдувало ветром, комиссии пришлось сесть под навесом закрытого магазина", - рассказала по видеосвязи глава областного избиркома Анжелика Соловьева. Ширма, по ее словам, не потребовалась, осталась в машине и попала на фото.

Глава ЦИК Элла Памфилова возмущена действиями недобросовестных заявителей. Она обещала, что не оставит фейки без ответа. "То, что мы будем собирать и реагировать на такого рода сообщения, это однозначно", - сказала она.

Памфилова также посоветовала всем желающим следить за чистотой выборов, идти в наблюдатели, а не снимать исподтишка мнимые нарушения.

Такие публикации она считает неприкрытым цинизмом. "Комиссии в труднодоступных местностях  работают в тяжелейших условиях, в Иркутской области - еще и после недавних наводнений, и дают возможность проголосовать жителям отдаленных полузаброшенных поселков. Так дискредитировать их работу - непорядочно", - заключила Элла Памфилова.

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