Памфилова: На участки направлено более 230 тысяч наблюдателей

Партии, кандидаты и общественные палаты направили на избирательные участки более 230 тысяч наблюдателей, еще порядка 22 тысяч человек находятся в резерве. Об этом рассказала в пятницу в информационном центре ЦИК глава комиссии Элла Памфилова.

Согласно данным Центризбиркома, политические партии задействовали 95 805 наблюдателей, кандидаты - 85 598, общественные палаты - 56 018 своих представителей.

Всего же на 56 тысячах участков будет работать 237 421 наблюдатель, еще 22 225 человек находятся в резерве.

В этом году на крупных кампаниях выборы решено провести в течение трех дней. Чтобы наблюдатели смогли охватить все виды голосования (на участке, на дому и на придомовых территориях), Центризбирком разрешил всем кандидатам, партиям и общественным палатам формировать резерв. Наблюдатели будут сменять друг друга с учетом действующих правил: на участке может присутствовать только один человек от партии, кандидата или общественной палаты, еще один параллельно имеет право наблюдать за выездным голосованием.