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11.09.2020 13:09
Рубрика: Спорт

Пять матчей "Йокерита" в КХЛ перенесены из-за карантина

Текст: Максим Домчев
Игроки финского "Йокерита" помещены на карантин из-за возможного заражения коронавирусом. Ближайшие пять матчей клуба перенесены на более поздний срок.

10 сентября стало известно о том, что у хоккеистов нижнекамского "Нефтехимика" по прилету в Ригу были выявлены первично положительные результаты тестов на COVID-19 после прохождения обязательных экспресс-тестов на SARS-CoV-2, из которых позже подтвердилось четыре случая. В связи с этим матч "Динамо" Рига - "Нефтехимик", который должен был состояться в пятницу 11 сентября, перенесен. "Нефтехимик" пройдет углубленное обследование, после которого будет принято дальнейшее решение, сообщается на сайте КХЛ.

Фото: Reuters
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Поскольку в предыдущем матче 9 августа "Нефтехимик" встречался с финским "Йокеритом", то хоккеисты финского клуба оказались в контактной группе. В итоге игрокам необходимо пройти дополнительные тестирования на коронавирус, из-за чего проведение матча с "Ак Барсом", намеченного на 11 сентября, не представляется возможным.

Как сообщает финский клуб на своей странице "Вконтакте", игроки "Йокерита", выходившие на площадку в среду, теоретически могли заразиться вирусом. В связи с этим хоккеисты в четверг прошли тестирование на коронавирус, все результаты были отрицательными. Несмотря на это, в соответствии с инструкциями финских властей, они помещены на 14-дневный карантин.

Из-за этого домашние матчи с "Северсталью" (15 сентября) и "Металлургом" (17 сентября), а также гостевые поединки против "Витязя" (19 сентября) и ЦСКА (21 сентября) будут перенесены на более поздний срок.

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