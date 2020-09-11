Подростку предъявлено обвинение в порче лондонской статуи Черчилля

Британская полиция в пятницу предъявила обвинение подростку в повреждении статуи премьер-министра военного времени сэра Уинстона Черчилля, установленной напротив здания парламента. Второй раз за четыре месяца на памятник одному из самых известных британцев в истории было нанесено граффити, представляющее его расистом.

18-летнему Бенджамину Кларку было предъявлено обвинение в нанесении ущерба, и он должен явиться в Вестминстерский мировой суд 9 октября, сообщает Reuters. Цоколь статуи с именем Черчилля во время климатической акции протеста, которая состоялась в четверг, был окрашен желтой краской со словами "является расистом". В июне лондонская статуя Черчилля была сильно повреждена во время акции протеста в британской столице в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая этого года. Это вынудило власти города временно установить возле нее защитные ограждения. Премьер-министр Борис Джонсон назвал акт вандализма "абсурдным и прискорбным", выразив обеспокоенность тем, статуя Черчилля находилась в опасности. Джонсон заверил, что будет сопротивляться любой попытке ее демонтажа и причинения вреда.

Смерть Флойда вызвала массовые протесты против расового неравенства в Соединенных Штатах и ​​Европе и возобновила дискуссию в Соединенном Королевстве о целесообразности дальнейшего нахождения в общественных местах памятников тем, кто причастен к колониальному и имперскому прошлому страны.