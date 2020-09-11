Новости

В Германии ресторатор хотел присвоить помощь пострадавшим от пандемии 21:58
Суд Мюнхена запретил две масштабных акции против пандемии 21:42
Подростку предъявлено обвинение в порче лондонской статуи Черчилля 21:14
В Тамбовской области рухнул аэроплан 21:05
Премьеру "Чудо-женщины 1984" снова перенесли 20:30
Путин: "Кинотавр" определяет основные тенденции развития кинематографа в РФ 20:26
Netflix готовит сиквел "Птичьего короба" 19:39
Саша Барон Коэн тайно снял сиквел "Бората" 19:22
В Хабаровском крае вспыхнул крупный пожар на складе с пиломатериалами 19:15
Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Исаева 19:14
МакДжи рассказал о "более мрачной" версии своего "Терминатора" 19:13
Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина" 19:09
В Госдуме осудили решение Apple изъять приложения российского ТВ на Украине 19:02
В Общественной палате не подтвердили информацию о нарушениях на выборах 18:34
В Подмосковье доставщик еды пытался совратить 11-летнюю школьницу 18:30
В Москве до конца года отремонтируют 18 памятников 18:21
В Англии начали выпускать "сливочное пиво" из "Гарри Поттера" 18:16
Apple запустит единую подписку на сервисы 18:14
Минпросвещения: Горячим питанием охвачены 100% младших школьников 18:09
Хопкинс сыграет англичанина, спасавшего детей накануне Второй мировой 17:57
Национальные парки возьмут плату за вход по единому тарифу 17:47
Режиссер клипов "Ленинграда" снимет фильм про Чикатило 17:37
Следующий сезон "Доктора Кто" может выйти только в 2022-м 17:27
Су-27 отогнал самолеты-разведчики США от российской границы на Черном море 17:23
Тизер: далеки из "Доктора Кто" получат собственный мультсериал 17:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
11.09.2020 21:14
Рубрика: В мире

Подростку предъявлено обвинение в порче лондонской статуи Черчилля

Текст: Андрей Васильев

Британская полиция в пятницу предъявила обвинение подростку в повреждении статуи премьер-министра военного времени сэра Уинстона Черчилля, установленной напротив здания парламента. Второй раз за четыре месяца на памятник одному из самых известных британцев в истории было нанесено граффити, представляющее его расистом.

Фото: EPA-EFE/NEIL HALL
Британские музеи проведут ревизию экспонатов, связанных с колониализмом

18-летнему Бенджамину Кларку было предъявлено обвинение в нанесении ущерба, и он должен явиться в Вестминстерский мировой суд 9 октября, сообщает Reuters. Цоколь статуи с именем Черчилля во время климатической акции протеста, которая состоялась в четверг, был окрашен желтой краской со словами "является расистом". В июне лондонская статуя Черчилля была сильно повреждена во время акции протеста в британской столице в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая этого года. Это вынудило власти города временно установить возле нее защитные ограждения. Премьер-министр Борис Джонсон назвал акт вандализма "абсурдным и прискорбным", выразив обеспокоенность тем, статуя Черчилля находилась в опасности. Джонсон заверил, что будет сопротивляться любой попытке ее демонтажа и причинения вреда.

Смерть Флойда вызвала массовые протесты против расового неравенства в Соединенных Штатах и ​​Европе и возобновила дискуссию в Соединенном Королевстве о целесообразности дальнейшего нахождения в общественных местах памятников тем, кто причастен к колониальному и имперскому прошлому страны.

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
В Госдуме осудили решение Apple изъять приложения российского ТВ на Украине
В Минобороны предложили убрать из запрещенных боевые отравляющие вещества
В Кремле пока не обсуждают идею минимального гарантированного дохода
Лавров: Вашингтон отлынивает от диалога с Москвой по кибербезопасности
Кто на самом деле является догоняющим в гонке за пост президента США
В Лондоне построят новое здание парламента с прозрачным фасадом