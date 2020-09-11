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11.09.2020 14:19
Рубрика: В мире

Потенциальный покупатель отказался от Asiana Airlines

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Будущее второго крупнейшего авиаперевозчика Южной Кореи компании Asiana Airlines вновь стало неопределенным. Потенциальный покупатель - компания HDC - отказалась от приобретения авиакомпании, которая утопает в долгах и превратилась в обузу для владельцев. Кредиторы вынуждены искать новые пути спасения Asiana Airlines, где неизбежно продолжение масштабных увольнений.

В ноябре прошлого года местная Hyundai Development Company (HDC) была выбрана в качестве главного партнера на переговорах о выкупе этой компании. Asiana Airlines, которую контролировал концерн Kumho. В итоге Kumho передала управление группе банков-кредиторов. Ожидалось, что HDC заплатит около двух с половиной триллионов вон (около 2 млрд 100 млн долларов) за Asiana Airlines. HDC уже внесла залог в размере 250 млрд вон. Но затем пандемия коронавируса нанесла сильнейший удар по отрасли авиаперевозок, включая Asiana Airlines. HDC стала требовать пересмотра условий и суммы сделки.

Фото: iStock
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11 сентября в ходе состоявшейся в режиме онлайн пресс-конференции вице-президент государственного Korea Development Bank (KDB) Чхве Дэ Хён от имени банков-кредиторов заявил, что планы по сделке с HDC официально аннулированы. Чхве в этой связи выразил "большое сожаление и разочарование".

Разочарование кредиторов можно понять. Asiana Airlines, которая является вторым крупнейшим авиаперевозчиком Южной Кореи и которую многие считали лучше по уровню сервиса, чем главный перевозчик Кореи - Korean Airlines, из объекта гордости превратилась в серьезную обузу и источник социальных проблем. У компании большие долги, ситуация в отрасли в ближайшее время вряд ли улучшится, а поддержание такого гиганта на плаву требует больших денег. Очевидно, что HDC посчитала, что она не готова брать на себя такую ношу, по крайней мере за согласованную в "докоронавирусную эпоху" сумму.

В итоге кредиторы вынуждены перейти к "плану Б", которого по сути еще нет. Будущее Asiana Airlines оказалось под вопросом. Вряд ли дело дойдет до ее банкроства и исчезновения, но теперь неизбежно, что масштабные увольнения и сокращения в компании будут продолжены.

Параллельно придется тратить значительные средства на сохранение работоспособности компании, что необходимо для ее продажи в перспективе.

В этот же день стало известно, что кредиторы одобрили одобрили финансовый кредит Asiana Airlines в сумме 2 трлн 400 млрд вон (около 2 млрд долларов).

По мнению экспертов, после волны новых сокращений и реструктуризации кредиторы вновь попытаются найти для Asiana Airlines нового покупателя.

Одновременно банки-кредиторы и HDC скорее всего начнут споры и судебные тяжбы по поводу уже внесённого бывшие потенциальным покупателем залога в размере более 200 млн долларов.

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