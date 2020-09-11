Закон Приморского края от 10 сентября 2020 года № 875-КЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2021 год"

Принят Законодательным Собранием Приморского края 9 сентября 2020 года

Статья 1.

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в размере 11502 рубля.

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края О.Н.Кожемяко







