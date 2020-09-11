Путин и Лукашенко встретятся в Сочи

Стало известно место переговоров президентов России и Беларуси, которые намечены на понедельник, 14 сентября.

В пресс-службе Кремля заявили, что встреча состоится в Сочи. Александр Лукашенко приедет в Россию с рабочим визитом.

На переговорах лидеры обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, сообщили в Кремле. Особое внимание будет уделено реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.