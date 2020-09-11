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11.09.2020 15:00
Рубрика: Власть

Путин поручил защитить россиян от рисков ЧС

Текст: Кира Латухина
О том, как оградить граждан от рисков техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций, шла речь на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ. Нужны новые правила работы при осуществлении крупных нацпроектов развития, чтобы минимизировать риски, считает Владимир Путин.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Современный этап развития России отличается многими составляющими, но совершенно очевидно, что он характеризуется и осуществлением крупных национальных проектов развития, связанных с созданием множества высокотехнологичных новых объектов с интенсивной эксплуатацией имеющегося производственного комплекса - в энергетике, на транспорте, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в других сферах, заметил президент.

Фото: РИА Новости
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"Без всякого сомнения, это создает и дополнительные риски техногенных аварий, чрезвычайных ситуаций", - констатировал Путин. И задача государства - защитить население и территорию России от подобных проявлений, подчеркнул он.

"Мы с вами прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что именно невыполнение требований технической, промышленной безопасности ведет как раз к техногенным проявлениям негативного характера, к авариям или к чрезвычайным ситуациям", - продолжил глава государства.

Путин предложил проанализировать нормативную базу, на основе которой осуществляется эта работа на всех уровнях - и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном. "На основе этого анализа сделаем вывод и должны предложить такие правила работы в этой сфере, чтобы минимизировать возникающие риски техногенного характера", - поставил задачу президент.

Глава государства передал слово министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву и потом попросил выступить всех присутствующих с замечаниями. "В результате нашей сегодняшней работы должно быть принято решение, которое будет положено в основу нашей дальнейшей работы на этом важнейшем направлении", - заключил он.

Фото: РИА Новости
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В совещании, которое прошло в режиме видеоконференции, приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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