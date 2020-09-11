Расширяя связи с другими странами, Китай стремится к достижению взаимного выигрыша

В 2020 году мир переживает беспрецедентные за последние сто лет изменения. Пандемия COVID-19 по-прежнему бушует по всему миру, экономическая глобализация сталкивается с мощным противодействием, мультилатерализм и унилатерализм, справедливость и гегемония сплетаются в жестокую схватку, а человечество снова стоит на перекрестке истории. В начале нового пути международное сообщество должно как можно скорее достичь консенсуса и построить открытую мировую экономику, отвечающую принципу "мир, развитие, сотрудничество и взаимный выигрыш".

4 сентября, вскоре после закрытия 127-й Китайской ярмарки импортных и экспортных товаров, прошедшей в июне в Гуанчжоу, в Пекине стартовала Китайская международная ярмарка торговли услугами-2020, а в ноябре в соответствии с намеченным планом состоится 3-я китайская международная импортная ярмарка (CIIE). Воплощая в жизнь ряд всеохватывающих мер по расширению открытости внешнему миру, Китай предоставляет международному сообществу крайне необходимую платформу для обменов.

На недавно состоявшемся в Пекине симпозиуме экспертов в области социально-экономического развития председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что в период 14-й пятилетки развитие Китая вступит в новую фазу. Глава Китая также подчеркнул, что страна должна правильно осознавать происходящие изменения, с научным подходом реагировать на них, активно стремиться к изменениям, смело бороться с трудностями и превращать кризисы в возможности. Важный вывод председателя КНР дал странам понять два важных подхода Китая. Во-первых, независимо от того, как меняется международная обстановка, раскрытие потенциала внутреннего спроса и расширение открытости внешнему миру останутся незаменимыми движущими силами развития Китая. Во-вторых, исходя из точки пересечения своих интересов и интересов других стран мира, Китай будет защищать мир во всем мире, вносить вклад в глобальное развитие и охранять международный порядок.

Будучи крупнейшей в мире комплексной выставкой в области торговли услугами, Китайская международная ярмарка торговли услугами уже была успешно проведена 6 раз. Однако в этом году она имеет особое значение. На фоне того, что реализация международных проектов сотрудничества, в том числе масштабных выставок, приостановилась, по-прежнему остаются неизменными жажда международного сообщества к общению, его потребности в сотрудничестве и ожидания в отношении развития. Сегодня мир более, чем когда-либо, нуждается в ведущей силе, которая поможет ему преодолеть препятствия и укрепить взаимодействие. Для того чтобы обеспечить успешное проведение Китайской международной ярмарки торговли услугами как в офлайн-, так и онлайн-режимах, Китай провел большую тщательную подготовку. Вне сомнений, это грандиозное событие расширит китайский рынок для глобальных инвесторов и углубит международное сотрудничество.

В условиях бурных изменений в мире КНР не намеревается возводить "собственные стены" и перекладывать трудности на плечи соседа, а также ни в коем случае не стремится затмить собой другие страны и преследовать только личные интересы. В этом году Китай снял ограничения на долю иностранных инвестиций, ввел послабления для зарубежных банков, ускорил строительство порта свободной торговли на острове Хайнань и предпринял другие меры для расширения своей открытости. В результате чего в стране сложилась положительная обстановка, в которой реформа и открытость гармонично дополняют и способствуют развитию друг друга.

В настоящее время КНР всеми силами поддерживает стабильность глобальной производственной цепочки и цепочки поставок, а также оказывает помощь разным странам в подавлении пандемии и восстановлении экономики. В первом полугодии этого года наблюдалась хорошая динамика транспортных грузоперевозок по маршрутам Китай - Европа. В сравнении с тем же периодом прошлого года значительно выросли и количество грузовых поездов, и объем перевезенных товаров. В частности, число и объем доставленных противоэпидемических материалов достигли 3,67 миллиона штук и 27 тысяч тонн соответственно. Кроме того, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) инициировал создание фонда для преодоления последствий пандемии COVID-19. По состоянию на конец июля лимит финансирования был увеличен до 13 миллиардов долларов, из которых 5,9 миллиарда долларов было выделено на оказание помощи 12 странам.

В условиях кризиса Китай намерен создать новую модель развития, опирающуюся на внутренний рынок и дающую возможность внутреннему и внешнему рынкам стимулировать друг друга. Новая модель, направленная на более качественное развитие и открытость внешнему миру на более высоком уровне, свидетельствует о том, что КНР трудится над созданием открытой среды, делится со всем миром сверхмасштабными рыночными преимуществами и потенциалом своего внутреннего спроса.

Оглядываясь на историю, нельзя не отметить, что Китай, вступивший в непростое время на путь реформ и открытости, продолжал двигаться вперед по этому великому пути и сотворил чудо развития в истории человечества. Заглядывая в будущее, можно с уверенностью сказать, что, невзирая на все трудности и вызовы на своем пути, Китай продолжит твердо верить, что реформы и открытость - это золотой ключ и пропуск в светлое будущее.

Китай, неуклонно углубляющий реформы и расширяющий открытость, создаст еще более тесные связи с мировой экономикой. КНР будет продолжать работать с другими странами мира в направлении расширения открытости, сотрудничества и взаимной выгоды.

Публикация подготовлена по материалам газеты "Жэньминь Жибао"