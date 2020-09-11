БЕЛАЗ отправил 220-тонные тяжеловесы в Белгородскую область

Карьер Лебединского ГОКа, расположенный в Белгородской области, настаивают эксперты, интересен хотя бы уж тем, что дважды занесен в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший открытый карьер по добыче негорючих полезных ископаемых. Именно здесь есть где размахнуться во всю мощь и БЕЛАЗовским самосвалам, очередная партия которых отправлена в Союзное государство.

Уже более 17 лет, сообщили в пресс-службе холдина, между белорусским автопромом и ЛГОКом действует соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Только за последние три года комбинату поставлено 26 единиц белорусских карьерных самосвалов и спецтехники. А еще, пояснили на автогиганте, в самом глубоком в мире железорудном российском карьере, максимальная ширина которого - пять километров, а глубина от поверхности земли достигает 600 метров, "БЕЛАЗы выполняют задачи по транспортировке больших объемов горной массы, доставляют руду и кварцит на обогатительную фабрику".

Вот почему, полагают в Минске, очередные три карьерных самосвала БЕЛАЗ-75309 грузоподъемностью 220 тонн добавят энергетических ресурсов предприятию, уже укомплектованного не только 76 самосвалами, но и белорусской спецтехникой. Кстати, под капотом этих новинок, пояснили изготовители, установлен мощный двигатель в 2,3 тысяч лошадиных сил. "Эти надежные и высокопроизводительные машины отличаются качеством узлов и механизмов, обеспечивающих стабильную работу и безопасность движения даже при самых неблагоприятных погодных условиях".

А те, кто уже успел побывать в комфортабельном тяжеловесе, утверждают, что его кабина оборудована не только новейшей системой климат-контроля, но и обеспечивает высокий уровень шумо- и виброизоляции, а эргономичное расположение органов управления снижает утомляемость и повышает производительность труда водителя.

Кстати, знаменитый Лебединский карьер, расположенный между российскими городами Старый Оскол и Губкин, считается единственным не только в Союзном государстве, но и в странах Содружества производителем брикетированного железа, которое применяется при производстве стали. Только в текущем году комбинат выдал на-гора 750 млн тонн железорудного концентрата.