Более 20% жителей Подмосковья имеют антитела к коронавирусу

Антитела к COVID-19 обнаружены у 21% жителей Московской области. Такие результаты показали ПЦР-исследования, которые в регионе прошли уже более 2 миллионов человек.

Как сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения, тем, кто имеет признаки простудных заболеваний - температуру, кашель, насморк - тесты на коронавирус проводятся бесплатно. Здоровые граждане тоже могут провести исследование, но уже на платной основе.

В минздраве напомнили, что сейчас в Подмосковье ежедневно выявляется в среднем по 150-160 случаев новых заражений COVID-19. За весь период пандемии им переболели порядка 70 тысяч граждан.