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11.09.2020 18:23
Рубрика: Общество

Бригада московских врачей отправилась в Удмуртию для борьбы с коронавирусом

Текст: Любовь Проценко
Десять столичных медиков отправилась в Удмуртию для оказания консультативно-методической и практической помощи в лечении пациентов с COVID-19. Возглавляет бригаду Сергей Андреев, врач-хирург госпиталя для ветеранов войн №1 департамента здравоохранения Москвы. Он уже выезжал с коллегами на борьбу с коронавирусом в Забайкальский край и на Камчатку.

В составе бригады сейчас инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи и врачи-пульманологи. Все специалисты с большим опытом лечения пациентов с коронавирусом. Это врачи ведущих столичных стационаров: инфекционных больниц №1 и №2, госпиталя для ветеранов войн №1, детской инфекционной клинической больницы №6, городской клинической больницы им. А.К. Ерамишанцева, больниц №40, им. Д.Д. Плетнева, им. М.П. Кончаловского и городской клинической больницы им. И.В. Давыдовского.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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Бригада укомплектована всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты.

Столичные специалисты посетят COVID-стационары, помогут в перепрофилировании клиник, осмотрят пациентов, проведут обучающие семинары для врачей различных специальностей. Начиная с мая по поручению мэра Москвы такие мультидисциплинарные бригады московских врачей уже посетили Северную Осетию - Аланию, Ингушетию, Дагестан, Забайкальский край, Владимирскую и Псковскую области, Камчатку, Ханты-Мансийск, Тыву, Хабаровск, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Для помощи в борьбе с коронавирусом в рамках международного взаимодействия бригады врачей были направлены на юг и север Казахстана.

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