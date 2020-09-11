Бригада московских врачей отправилась в Удмуртию для борьбы с коронавирусом

В составе бригады сейчас инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи и врачи-пульманологи. Все специалисты с большим опытом лечения пациентов с коронавирусом. Это врачи ведущих столичных стационаров: инфекционных больниц №1 и №2, госпиталя для ветеранов войн №1, детской инфекционной клинической больницы №6, городской клинической больницы им. А.К. Ерамишанцева, больниц №40, им. Д.Д. Плетнева, им. М.П. Кончаловского и городской клинической больницы им. И.В. Давыдовского.

Бригада укомплектована всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты.

Столичные специалисты посетят COVID-стационары, помогут в перепрофилировании клиник, осмотрят пациентов, проведут обучающие семинары для врачей различных специальностей. Начиная с мая по поручению мэра Москвы такие мультидисциплинарные бригады московских врачей уже посетили Северную Осетию - Аланию, Ингушетию, Дагестан, Забайкальский край, Владимирскую и Псковскую области, Камчатку, Ханты-Мансийск, Тыву, Хабаровск, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Для помощи в борьбе с коронавирусом в рамках международного взаимодействия бригады врачей были направлены на юг и север Казахстана.