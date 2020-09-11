Глава Калуги Александр Иванов отдал свой голос на выборах

11 сентября стартовало голосование на выборах Губернатора Калужской области, депутатов Городской Думы Калуги и Законодательного Собрания Калужской области.

В пятницу, 11 сентября свой голос на выборах отдал Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, проголосовавший на избирательном участке в школе № 6.

"Хочу призвать всех калужан принять активное участие в выборах, - подчеркнул Александр Иванов. - Ведь в эти дни мы выбираем будущее нашего города и всего Калужского края, определяем путь развития Калуги и области. Мы выбираем не только руководителя региона, но и депутатов областного и городского парламентов, наиболее близкий к жителям уровень власти, тех, кто будет всеми силами отстаивать интересы своих избирателей. Уверен, что калужане достойно исполнят свой гражданский долг и проявят высокую активность на выборах".

Глава Калуги выразил уверенность в том, что выборы пройдут без нарушений и на высоком организационном уровне.