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11.09.2020 16:06

Глава Калуги Александр Иванов отдал свой голос на выборах

11 сентября стартовало голосование на выборах Губернатора Калужской области, депутатов Городской Думы Калуги и Законодательного Собрания Калужской области.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

В пятницу, 11 сентября свой голос на выборах отдал Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, проголосовавший на избирательном участке в школе № 6.

Фото: Калужская городская Дума
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"Хочу призвать всех калужан принять активное участие в выборах, - подчеркнул Александр Иванов. - Ведь в эти дни мы выбираем будущее нашего города и всего Калужского края, определяем путь развития Калуги и области. Мы выбираем не только руководителя региона, но и депутатов областного и городского парламентов, наиболее близкий к жителям уровень власти, тех, кто будет всеми силами отстаивать интересы своих избирателей. Уверен, что калужане достойно исполнят свой гражданский долг и проявят высокую активность на выборах".

Глава Калуги выразил уверенность в том, что выборы пройдут без нарушений и на высоком организационном уровне.

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