Кто заведует ястребами в аэропортах

Столичный комитет по туризму в проекте #Москвастобой продолжает начатую в канун Дня города акцию, рассказывая о важных профессиях. На очереди специалисты служб аэропорта. Как объяснили "РГ" в пресс-службе комитета по туризму Москвы, можно будет узнать, как проходит рабочий день эксперта по орнитологическому обеспечению безопасности полетов, специалиста-кинолога, сотрудника медсанчасти аэропорта и других профессионалов.

На Дмитрия Ларина возложена очень важна миссия - он руководит всеми работами по предотвращению столкновений воздушных судов с птицами в аэропорту Внуково. Ловчими хищниками Дмитрий увлекается с детства и знает о них все.

"Ястребы, как хищные кошки, способны на мощный рывок со скоростью не менее 100 км/ч, чтобы на расстоянии 200-300 метров достичь цели. Благодаря этим птицам, воздушные суда не сталкиваются с чайками, скворцами, воронами и галками. Но орнитологам нужно постоянно быть начеку", - делится он с "РГ".

Несмотря на то, что у начальника группы по орнитологическому обеспечению безопасности полетов очень напряженный график работы, Дмитрий не жалуется - он гордится своими успехами, и речь даже не о многочисленных наградах за достижения в профессии, а о безопасности пассажиров Внуково, которую он обеспечивает вместе с коллегами.

Светлана Анненкова - диспетчер технической дирекции аэропорта Внуково. Именно она обрабатывает заявки о любых инженерных неисправностях систем аэровокзального комплекса. Ее задача - устранить проблему в кратчайшие сроки, чтобы пассажиры и не догадались о том, что где-то была поломка. Светлана знает свою работу до мелочей и признается, что любит ее, прежде всего, за то, что ни один день не похож на другой и ей всегда есть чему учиться и удивляться.

Истории этих и других специалистов, можно посмотреть на портале москвастобой.рф.