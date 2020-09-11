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11.09.2020 13:33
Рубрика: Происшествия

Москвичка и трое детей отравились после обработки от тараканов

Текст: Сергей Бабкин

Жительница Москвы и ее трое детей попали в больницу после того, как их дом обработали средствами против тараканов.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Как сообщает пресс-служба московского ГСУ СК, квартиру на юге столицы отрабатывала специализированная организация. Трое детей, один из которых - грудной младенец, госпитализированы вместе с мамой. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Следователи выясняют, какая фирма проводила работы, и насколько четко соблюдала инструкции.

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