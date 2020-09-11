Наталья Сергунина: В столице растут ряды интеллектуального волонтерства

Москву называют кузницей кадров, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина. "Здесь работают авторитетнейшие вузы, ведущие компании и специалисты в самых разных областях. А стремление помогать - отличительная черта нашего города, - рассказала она. - К волонтерскому сообществу присоединяется все больше людей и даже целых коллективов, чьи профессиональные навыки могут быть полезны для НКО".

Она напоминает, что стать интеллектуальным волонтером в Москве может любой житель с необходимыми профессиональными компетенциями. Например, веб-дизайнеры могут создать или улучшить сайт некоммерческой организации, юристы - помочь с оформлением документов, журналисты и SMM-менеджеры - с продвижением социального проекта, а психологи и педагоги - работать напрямую с подопечными благотворительных фондов.

Желающих попробовать себя в качестве pro bono волонтера приглашают на консультацию в сеть коворкинг-центров НКО. Там им помогут найти некоммерческую организацию, которой будут полезны определенные знания и навыки. Адреса 11 коворкинг-центров НКО размещены на сайте портала "Душевная Москва".

Есть в городе десятки некоммерческих организаций, а также различных проектов и платформ, которые используют программы интеллектуального волонтерства. Вот несколько из них. Например, социальная платформа todogood приглашает представителей бизнеса, чей профессиональный опыт может быть полезен в решении задач той или иной НКО. Она существует более двух лет, и за это время к ней присоединились более 2 тысяч добровольцев. Они успешно реализовали свыше 100 проектов в различных сферах бизнеса.

А для того чтобы подготовить будущих волонтеров к работе с НКО, на платформе запущена проектная школа todogood. Можно принять участие в интенсивном обучающем курсе, который длится два месяца. Специалисты познакомятся с особенностями работы в социальной сфере. Присоединиться к платформе можно на официальном сайте todogood, заполнив анкету волонтера.

Pro bono добровольцем предлагают стать любому желающему с опытом в профессии не менее двух лет.

Есть еще центр корпоративного волонтерства DaDobro. За шесть лет существования проекта его участниками стали более 3,5 тысячи волонтеров. Они оказывают профессиональную поддержку различным НКО в таких сферах, как ИТ-технологии, медиа, спорт, туризм, парикмахерские услуги, медицина и другие.

Центр объединяет около 250 компаний-партнеров,которые на регулярной основе участвуют в его благотворительных акциях из "Календаря добрых дел". Они проходят раз в месяц. Компании-участники предоставляют НКО доступные им ресурсы - товары и профессиональные услуги. Так, специалисты могут провести мастер-класс по макияжу и передать товары для ухода за собой, перевести сайт на иностранный язык и многое другое.

Кстати, центр DaDobro также ведет интерактивный образовательный проект "Школа волонтера". Специалисты рассказывают, как развить интеллектуальное волонтерство в корпоративной культуре. Оставить заявку на проведение тренинга в офисе коммерческого учреждения можно на сайте проекта.

Благотворительные фонды объединяют тех, кто хочет помочь детям и подросткам. Например, такой фонд "Цвет жизни". За 12 лет существования к его программам присоединились более 800 интеллектуальных волонтеров. Это профессионалы в сфере медиа (PR-специалисты, журналисты, блогеры, ивент-менеджеры), психологи, педагоги и врачи. Участники волонтерской команды pro bono регулярно проводят психологические тренинги и творческие мастер-классы для детей с особенностями здоровья и их родителей.

Для добровольцев существует программа "Копилка опыта". На семинарах волонтерам рассказывают о нюансах работы и о том, как избежать психологического выгорания. Информация о предстоящих семинарах "Особенности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья" публикуется в социальных сетях фонда "В контакте", "Фейсбук" и "Инстаграм". На семинар нужно предварительно зарегистрироваться по телефону: +7 (926) 220-62-82.

Чтобы присоединиться к волонтерскому движению благотворительного фонда "Цвет жизни", необходимо заполнить анкету волонтера на сайте организации.

Всего в Москве зарегистрировано более 30 тысяч негосударственных некоммерческих организаций. Более шести тысяч из них являются социально ориентированными. За последние семь лет общее число подобных НКО увеличилось более чем на 80 процентов.

Самые популярные направления работы социально ориентированных организаций - образование и просвещение, здравоохранение, поддержка социально незащищенных слоев населения, культура и искусство, физкультура и спорт, патриотическое воспитание.