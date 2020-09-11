Ольга Егорова попросила снять ее с должности председателя Мосгорсуда

Председатель Московского городского суда Ольга Егорова подала в Высшую квалификационную коллегию судей России заявление о прекращении полномочий судьи, председателя с 23 октября 2020 года. Вопрос о прекращении ее полномочий ВККС рассмотрит 22 сентября. Ранее Высшая коллегия судей рекомендовала назначить на должность председателя Мосгорсуда Михаила Птицына, который сейчас является председателем Южного окружного военного суда. На этой неделе его кандидатуру одобрила и кадровая комиссия при президенте РФ.

В пресс-службе Мосгорсуда корреспонденту "РГ", рассказали об основных итогах двадцатилетней работы Ольги Егоровой на посту председателя городского суда Москвы.

"В период работы Ольги Александровны Егоровой на должности председателя Московского городского суда судебная система столицы получила мощное развитие", - отметили в пресс-службе.

Так еще в первые годы руководства Егорова добилась сокращения сроков рассмотрения дел, уничтожения волокиты. При этом следует подчеркнуть качество выносимых судебных решений - подавляющая часть судебных актов из года в год признается вышестоящими судебными инстанциями законными и обоснованными.

На период работы Ольги Егоровой в должности председателя выпало внесение существенных изменений в российское процессуальное законодательство. В частности, были введены институты суда присяжных, мировых судей. Благодаря ее усилиям в таком мегаполисе, как Москва за короткие сроки созданы все необходимые и надлежащие условия для работы института присяжных как на уровне Московского городского суда, так и районных судов города: обустроены необходимые помещения для работы с присяжными, организовано обучение судей и сотрудников аппарата и др. За небольшой промежуток времени были открыты первые судебные участки мировых судей, образован квалифицированный кадровый состав. В настоящее время в Москве успешно функционируют 438 судебных участков мировых судей.

Под началом председателя и при поддержке Правительства Москвы были построены ансамбль зданий Московского городского суда и многие районные суды - Бабушкинский, Бутырский, Зеленоградский, Измайловский, Мещанский, Останкинский, Перовский, Симоновский, Тверской и другие. Благодаря чему были созданы достойные условия для работы судей Москвы и для комфортного пребывания граждан в судах. Серьезный вклад был внесен в развитие электронного правосудия. Многие из внедренных и действующих в московских судах общей юрисдикции информационных подсистем уникальны для России. В Москве действуют системы аудиовидеофиксации судебных заседаний, перевод дел в электронный вид, электронное исполнение судебных решений и многое другое.

"При Ольге Александровне судебная система столицы стала действительно открытой. Множество процессов по рассмотрению дел, вызывающих широкий общественный резонанс и зачастую не только в столице, но в России, неизменно доступны для освещения представителями СМИ", - особо подчеркнули в столичном суде.

Справка "РГ"

Ольга Александровна Егорова после окончания школы была принята на работу в Октябрьский районный народный суд города Москвы на должность секретаря суда. В 1982 году окончила Всесоюзный юридический заочный институт, получив специальность юрист. С 1983 года исполняла обязанности народного судьи Октябрьского районного народного суда города Москвы. В мае 1984 года избрана народным судьей Черемушкинского (Брежневского) межмуниципального (районного) народного суда Юго-Западного административного округа города Москвы. В 1988 году избрана членом Московского городского суда и переведена на работу в гражданскую коллегию Московского городского суда. В 1997 году назначена председателем судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда, с 20 февраля 1999 года - заместителем председателя Московского городского суда. В период с сентября 1999 года по декабрь 2000 года исполняла обязанности председателя Московского городского суда. С 29 декабря 2000 года является председателем Московского городского суда (на основании Указов Президента Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 2108, от 30 октября 2008 года № 1544 и от 25 октября 2014 года № 681). Решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 20 сентября 2001 года присвоен высший квалификационный класс судьи (с 1 января 2013 года - первый квалификационный класс).

Указом Президента РФ от 29 июня 2005 года № 743 за заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интересов граждан и многолетнюю добросовестную работу награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Лауреат премии Правительства Российской Федерации 2006 года в области науки и техники за разработку и внедрение новых технологий и проектно-технических решений при строительстве и реконструкции комплекса зданий Московского городского суда.

Награждена медалью Столыпина П.А. II степени, медалью "За заслуги перед судебной системой Российской Федерации" I степени, наградным знаком Совета судей Российской Федерации "За служение правосудию", Почетным знаком "За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма", знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" ХХХ лет, Почетными грамотами Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, Московской городской Думы и Правительства Москвы и многими другими наградами.

Кандидат юридических наук, доцент, Заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный юрист города Москвы, является профессором кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия.