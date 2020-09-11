Парламентарии Калуги внесли изменения в бюджет города

11 сентября состоялось заключительное заседание Городской Думы Калуги шестого созыва. Парламентарии внесли изменения в бюджет города.

Доходная часть возросла на 11 миллионов рублей за счёт продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Изменения затронули и ведомственную структуру расходов бюджета.

Резервный фонд Городской Управы сократился на 6,4 млн. рублей, на 1,3 млн. рублей сокращаются резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета, на 16 миллионов рублей уменьшаются расходы на оплату процентных платежей по муниципальному долгу.

34,6 млн. рублей выделяется на исполнение судебного акта, принятого в отношении муниципального бюджетного учреждения "Калугаблагоустройство".

331 тысяча рублей дополнительно выделяется на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, более полумиллиона рублей будет направлено для создания, содержания и ремонта объектов благоустройства.

В план приватизации муниципального имущества дополнительно включены два объекта: нежилое здание и нежилое помещение. Поступления в бюджет от реализации объектов прогнозируются в сумме порядка 21 миллиона рублей.

Также депутаты согласовали сделки муниципальным предприятиям "Управление калужского троллейбуса" и "Калугатеплосеть".