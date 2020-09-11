Почти 3 человека на место - конкурс на стажировку в Комплексе соцразвития Москвы

Завершился прием заявок на оплачиваемые стажировки в учреждениях Комплекса соцразвития Правительства Москвы. О том, кто захотел стать участниками проекта "Москва - добрый город", рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

- Отборочный этап стажировок "Москва - добрый город" показал, насколько молодым специалистам интересна работа в социальной сфере. Стать частью Комплекса социального развития захотели более 1400 выпускников. Таким образом, конкурс составляет почти три человека на место. Зачастую молодые люди сталкиваются с проблемой трудоустройства сразу после окончания учебного заведения, а стажировка в наших учреждениях поможет им начать карьеру. Молодые специалисты активно подавали заявки на стажировки в сфере PR и образования. Также много желающих попробовать себя в центрах занятости и в центрах госуслуг "Мои Документы".

Около 73% подавших заявки имеют высшее образование, еще у 27% - среднее профессиональное. Больше всего среди кандидатов выпускников Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Московского государственного педагогического университета, Российского университета дружбы народов и Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Почти 17% будущих стажеров занимаются научной деятельностью или имеют публикации в научных изданиях. А 31% имеют опыт волонтерской или общественной деятельности.

Напомню, что с 10 по 20 сентября все выпускники, подавшие заявки на участие в проекте и подходящие по формальным признакам, пройдут предварительное тестирование и собеседование. В итоге 500 лучших кандидатов с первого октября приступят к стажировке в выбранных учреждениях, которая продлится до конца декабря 2020 года.

Стажеры будут работать по гибкому графику 20 часов в неделю. За работу они получат зарплату в размере 20 тысяч 195 рублей до вычета налогов. Лучшим стажерам будет предложено трудоустроиться в штат. Подробнее о проекте стажировок "Москва - добрый город" - здесь.